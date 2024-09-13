AI執法揪私換車牌上路　他牌照稅連補帶罰慘噴近5萬

▲開車族示意照，非當事人。（圖／記者賴文萱攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新竹市稅務局指出，有民眾擁有兩輛車，故意繳牌照稅低的車種後私換車牌上路，結被AI執法抓到，調換車牌的兩輛車都處應納稅額2倍的罰鍰，加上牌照稅漏稅款，車主連補帶罰慘噴4萬7930元。

新竹市稅務局表示，每輛車領取的號牌是屬於該車專用，不可以拆下給其他車使用，也不能掛其他車號牌行駛，一旦使用公共道路(含停放)被查獲，不論是移用號牌的車輛或是被移用號牌的車輛，都會被處以各該車輛全年應納稅額2倍的罰鍰。

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稅務局舉例說明，林先生擁有轎車及休旅車各1輛，每年的應納稅額分別為7120元及11230元。今年8月間林先生將轎車號牌懸掛於休旅車，因交通違規被查獲，所以轎車及休旅車被處全年應納稅額2倍的罰鍰，共 36,700元(轎車7,120元×2+休旅車11,230元×2)。

「罰鍰繳完，原本沒有繳的牌照稅還是要繳的。」稅務人員另外指出，未繳牌照稅被罰，稅務局還會加開「本稅」的應納稅單，林先生還是沒付11230元的牌照稅，因此連補稅加罰鍰，總共要付4萬7930元（36700+11230）。

稅務局補充說明，車子牌照會被註銷，要重新再跑一次領牌流程，相當麻煩。

另外，為提升違章車輛追查效率，導入科技執法，利用固定式車牌自動辨識系統、路邊停車格、智慧停車柱及警察機關查獲通報等多元方式勾稽查核，不想荷包大失血，切勿移用號牌。稅務局提醒民眾車輛報廢環保回收後，記得要向監理機關辦理報廢，繳回號牌，不要將廢棄車輛號牌懸掛於他車使用，以免查獲受罰。