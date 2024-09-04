美股重挫才開始！華爾街神算示警　「未來8周暴跌10%」

▲華爾街看壞美股表現。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美股重挫拖累全球股市，市場期盼迅速反彈，不過擁有「華爾街神算」外號的美系投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管Tom Lee表示，未來八周內美國股市可能暴跌7%至10%，他建議投資者做好應對劇烈動盪的準備，因爲這段時間內會有一系列事件挑戰美股近階段的強勢。

Tom Lee接受《CNBC》電視採訪時說：「我認爲投資者應該在未來八周保持謹慎。今年八個月裡，市場有7個月是上漲的。所以我們知道這是一個非常強大的市場。但隨後9月份的聯準會降息，還有美國大選，這些事情會讓人們感到緊張。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Lee認爲，選舉的不確定性可能會讓投資者在選舉結果公佈之前望而卻步。對於非大選年的股市來說，9月也是一個具有挑戰性的月份。有分析認爲，與大選相關的波動性可能會延續到10月中旬。

根據CME觀察工具，目前市場預計9月降息1碼（0.25個百分點）的機率61%，但降息2碼（0.5個百分點）的機率也達到了39%。

分析師們普遍認爲，市場可能不歡迎大幅度降息。美國銀行（Bank of America）指出，如果聯準會不得不降息2碼，這可能是爲了應對衰退風險上升。

本週五，美國將發佈一份關鍵的非農就業數據。Tom Lee認為，如果因爲非農數據太強勁引得投資者擔心，進而使得美股週五下跌，屆時反而有逢低買入的空間，未來「艱難的幾周」都會是進場機會。

Lee是去年華爾街爲數不多的多頭之一，在2022年年底時他預言標普500指數將在2023年飆升20%以上至4750點。果不其然，該指數去年出人意料的大漲，最終價位與其設定的目標點位只差三十多點。據報道，在彭博追蹤的策略師中，Lee的預測是最接近的，被人戲稱爲「華爾街神算子」。