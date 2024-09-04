金管會出手解房貸荒　銀行優先承作3類案件

▲看屋照。（圖／記者張雅雲攝）

文／中央社

為解決房貸荒，金管會銀行局長莊琇媛今天親上火線找13家銀行總經理召開會議，呼籲銀行貸款額度應優先承作3大類案件，包括首購族、自用住宅貸款及已承諾貸款案件，並應建立房貸流量控管機制。

今年上半年國銀房貸餘額增速猛烈，央行統計，截至今年6月底全體銀行不動產貸款集中度已攀高至37.4%，逼近歷史高點，銀行進行風險調控，卻衍生民眾房貸卡關亂象，金管會3日緊急通知13家銀行總經理今天上午召開會議，並於傍晚召開線上記者會對外說明會議結論。

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金管會銀行局副局長林志吉於線上記者會表示，金管會今天上午邀集央行、財政部、銀行公會、8大公股行庫及房貸業務前5大民營銀行研商房貸議題因應政策。

他表示，金管會主要呼籲各銀行貸款額度應優先提供民眾3大類案件，包括首購族、自用住宅貸款及已承諾貸款案件，放款償還回收額度也應優先支應此類貸款案件，銀行並應建立購置住宅貸款流量控管機制。

林志吉指出，金管會考量資訊透明公開將有助民眾決策，會中也決議請銀行公會協助建置「銀行購置住宅貸款資訊揭露專區」，希望每週更新各家銀行是否還有承作購置住宅貸款額度，並要提供聯繫窗口確保專線暢通，便利民眾查詢並向銀行洽詢。

林志吉提到，會中金管會也聽取各銀行對銀行法第72條之2規定建議，業者希望都更危老建物完工轉房貸亦可排除納計銀行法第72條之2限額，及希望國銀海外分行承作的境外建築放款亦可排除計入，央行會中確實有提出其看法，金管會後續將再來考量，審慎評估相關決定。

今天與會的13家銀行，除了8大公股行庫外，還有中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、台新銀行及玉山銀行5家民營銀行，各銀行出席代表皆為總經理。 依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。