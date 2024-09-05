ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

1檔ETF成分股3年大賺9成　暴漲關鍵密碼曝光

由於市場期待太高，輝達財報公布後股價下跌，但AI晶片需求仍強勁。

▲由於市場期待太高，輝達財報公布後股價下跌，但AI晶片需求仍強勁。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

儘管全球AI晶片龍頭廠輝達第二季財報公布、繳出不錯成績，但因數字僅「稍微優於預期」，股價便下跌6～7%，市場反映過於嚴苛，讓投資人不禁想問，現在還能進場布局AI題材嗎？若因獲利不夠好，股價就拉回修正，那接下來科技股該觀察何種指標，長線布局才安心？

「以班上考試成績做比喻，輝達財報就像一個考了92分的學霸，卻被老師責備為何沒有考到98分，而班級平均分數可能只有80分。」野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，輝達第二季營收達300億美元，創單季營收新高，年增率高達122%，且第三季財測指引也優於預期，達325億美元，但在市場過高期待下，股價仍難逃被處罰命運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張繼文指出，市場對輝達表現雖不夠滿意，但這並不會改變AI晶片供不應求的事實。「AI晶片需求不限於四大雲端服務供應商，主權AI及企業AI需求也快速成長；儘管Blackwell晶片延遲出貨，但Hopper晶片市場需求卻相當強勁。因此，第四季在H系列晶片明顯成長，及B系列晶片放量下，輝達可重新贏回市場目光，表現值得期待。」

進一步來看，輝達透露第四季（11～1月）Blackwell晶片將出貨數十億美元，國內伺服器代工廠鴻海、廣達及緯穎與輝達合作緊密，在GB200伺服器出貨部分也蓄勢待發，廣達甚至看好AI伺服器營收將大幅增長逾1倍。透過布局台廠科技股，將是參與AI趨勢最直接、有效的方式。

重點是，科技題材熱鬧多元，如何精準篩出未來趨勢暴漲股？「關鍵指標就是公司研發費用。」張繼文解釋，每年全球科技巨頭都會按營收比例，編列一定研發費用；例如：輝達2022年研發費用占營收比重高達27%，蘋果及台積電也有7%，「研發費用投入當下，不見得是公司獲利的保證，但不投入的結果，勢必將大大削弱未來產品及服務競爭力。」

以00935（野村臺灣創新科技50 ETF）為例，目前台積電、蘋果供應鏈及輝達概念股占比高達7成以上，成分股獨門篩選條件之一，即是企業研發費用占營收比例；比較近3年00935成分股平均漲幅、高達89.86%，明顯優於同期大盤34.02%、及電子類指數漲幅31.78%。可見研發費用這項指標，堪稱科技股走勢暴漲的關鍵密碼，也是創新電子龍頭股長期立於不敗、掌握趨勢潮流的秘密武器。


更多鏡週刊報導
【賺爆科技股2】不當電子股韭菜　股添樂3條件精篩科技ETF抱好抱滿
【賺爆科技股3】台股重挫後大反彈　00935勝半導體指數且殖利率近6%
【退休金穩穩賺1】長抱ETF穿梭牛熊　嫺人「穩」字訣3招投資術

 

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

戰爭可用股市解讀！　謝金河：油價走跌「俄烏可能有新變化」

戰爭可用股市解讀！　謝金河：油價走跌「俄烏可能有新變化」

針對俄烏情勢，財信傳媒董事長謝金河5日表示，可以用股市來解讀戰爭可能的情形，尤其俄羅斯股市日前暫停交易，恢復交易後卻一直下跌，加上油價出現跌勢，以及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）加強與中國互動，「俄烏之戰似乎有新的變化。」

2024-09-05 11:33
輝達一周重挫16%　分析師曝「2關鍵價格」決定底部

輝達一周重挫16%　分析師曝「2關鍵價格」決定底部

「地表最重要晶片股」輝達（NVIDIA）財報公告後股價走疲，近一周重挫16％，華爾街分析師認為，NVIDIA底部有「100美元」與「90美元」2道「心理價」要特別留意，市場預期這2道關鍵價格將決定股價底部是否浮現。

2024-09-05 11:18
英特爾股價暴跌　外媒：恐從道瓊指數中被除名

英特爾股價暴跌　外媒：恐從道瓊指數中被除名

根據外媒路透社報導，英特爾是 20 世紀 90 年代末網路泡沫時期最早加入道瓊工業指數的兩家科技公司之一，另外一家則是微軟。但現在，英特爾股價暴跌可能會影響其在道瓊指數中的地位。分析師和投資者表示，英特爾可能會被從道瓊指數中剔除，今年英特爾股價下跌了近 60%，這使其成為該指數中表現最糟的股票，並使其成為道瓊指數中股價加權最低的股票。

2024-09-05 11:16
妖股橫行！港股公司單日暴跌98.4%　謝金河：上演「水花消失術」

妖股橫行！港股公司單日暴跌98.4%　謝金河：上演「水花消失術」

針對輝達（NVIDIA）因受美國司法部傳喚調查「股價大跳水」，市值單日蒸發2,800億美元，連帶台股9月4日慘跌近千點，外資賣超千億元寫史上最大紀錄，財信傳媒董事長謝金河點出，港股也有一家公司上演「水花消失術」，單日股價暴跌98.4%狀況，他更形容妖股橫行，很多公司股價瞬間暴跌猶如水花般消失。

2024-09-05 10:47
英特爾新處理器放棄自家製程　外媒曝：可能轉包台積電

英特爾新處理器放棄自家製程　外媒曝：可能轉包台積電

根據外媒Tom’s Hardware報導，英特爾今天宣布，它不再計劃在即將推出 Arrow Lake 處理器中使用自己的「Intel 20A」製程。相反，它將使用外部製程，據傳可能來自合作夥伴台積電來生產 Arrow Lake 的所有晶片組件。英特爾對 Arrow Lake 處理器的唯一製造責任是將外部製造的小晶片封裝到最終的處理器中。

2024-09-05 10:37
台灣超市密度超越日本　全年營收可望破2500億元再創高

台灣超市密度超越日本　全年營收可望破2500億元再創高

台灣零售業發展旺盛，且與日本地理位置接近，產業經營方式常常借鏡合作，依據經濟部統計，台灣平均每10,332人、平均15.97平方公里就有1家超市，密度高於日本；隨著下半年採購旺季到來，全年營業額可望突破2500億元再創高。

2024-09-05 10:15
避險需求增！　8月大小台積電期貨日均爆量4萬口年增逾300%

避險需求增！　8月大小台積電期貨日均爆量4萬口年增逾300%

台積電（2330）短線股價震盪起伏，根據期貨交易所統計，8 月份大小台積電期貨合計日均量已逾 4 萬口，較去年成長 318 %，其中夜盤外資交易比重亦持續攀升，期交所規劃於第 4 季將聯電（2303）期貨納入夜盤交易適用商品。

2024-09-05 10:05
10檔台股ETF愈跌愈買　00919、00918最受青睞

10檔台股ETF愈跌愈買　00919、00918最受青睞

台股4日下跌999.46點創史上第3大跌點，大盤連續三日下跌逾千點今（5）日反彈，不過觀察54檔原型台股ETF規模增減概況，有10檔規模逆勢增加，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、大華優利高填息30（00918）各擁26萬張、10.52萬張成交量，居台股ETF成交前2名。

2024-09-05 09:54
新光金股臨會最後買進日！外資狂進　20分鐘爆13萬張量

新光金股臨會最後買進日！外資狂進　20分鐘爆13萬張量

新光金（2888）股東臨時會今（4）最後買進日，在中信金（2891）、台新金（2887）雙雙公告向公平會遞交結合申請書與外資持續敲進的消息下，新光金量價齊揚，今日早盤報每股13.15元，漲0.25元或2.73%、開盤20分鐘成交量衝破13萬張，續座上市公司成交排行首位。

2024-09-05 09:26
雲品國際宣布實施週休三日！　創觀光、服務業首例

雲品國際宣布實施週休三日！　創觀光、服務業首例

歐美掀起週休三日風潮，台灣也有越來越多企業開始嘗試，雲品國際（2748）宣布，自今年9月1日起，成為台灣第一個推行週休三日制度的觀光產業公司，也是服務業中的先行者，將在未來6個月內於日月潭雲品溫泉酒店試行，並根據結果進行評估，以決定是否長期推行。

2024-09-05 09:25

讀者迴響

熱門新聞

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

即／美股開低走高　輝達、台積電ADR漲超1%

新光金股臨會最後買進日！外資狂進　20分鐘爆13萬張量

國泰世華蝦皮購物聯名卡升級權益

台積電漲20元至909　台股漲逾300點逼近21400

快截止了！超商消費「發票中1000萬」　獎落2縣市

美股「多空交雜」漲跌互見

網憂台塑四寶「變雞蛋水餃股」 分析師這麼說

不當電子股韭菜　股添樂3條件精篩科技ETF抱好抱滿

輝達否認收「反壟斷調查」：我們樂於配合調查

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366