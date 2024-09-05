1檔ETF成分股3年大賺9成　暴漲關鍵密碼曝光

▲由於市場期待太高，輝達財報公布後股價下跌，但AI晶片需求仍強勁。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

儘管全球AI晶片龍頭廠輝達第二季財報公布、繳出不錯成績，但因數字僅「稍微優於預期」，股價便下跌6～7%，市場反映過於嚴苛，讓投資人不禁想問，現在還能進場布局AI題材嗎？若因獲利不夠好，股價就拉回修正，那接下來科技股該觀察何種指標，長線布局才安心？

「以班上考試成績做比喻，輝達財報就像一個考了92分的學霸，卻被老師責備為何沒有考到98分，而班級平均分數可能只有80分。」野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，輝達第二季營收達300億美元，創單季營收新高，年增率高達122%，且第三季財測指引也優於預期，達325億美元，但在市場過高期待下，股價仍難逃被處罰命運。

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張繼文指出，市場對輝達表現雖不夠滿意，但這並不會改變AI晶片供不應求的事實。「AI晶片需求不限於四大雲端服務供應商，主權AI及企業AI需求也快速成長；儘管Blackwell晶片延遲出貨，但Hopper晶片市場需求卻相當強勁。因此，第四季在H系列晶片明顯成長，及B系列晶片放量下，輝達可重新贏回市場目光，表現值得期待。」

進一步來看，輝達透露第四季（11～1月）Blackwell晶片將出貨數十億美元，國內伺服器代工廠鴻海、廣達及緯穎與輝達合作緊密，在GB200伺服器出貨部分也蓄勢待發，廣達甚至看好AI伺服器營收將大幅增長逾1倍。透過布局台廠科技股，將是參與AI趨勢最直接、有效的方式。

重點是，科技題材熱鬧多元，如何精準篩出未來趨勢暴漲股？「關鍵指標就是公司研發費用。」張繼文解釋，每年全球科技巨頭都會按營收比例，編列一定研發費用；例如：輝達2022年研發費用占營收比重高達27%，蘋果及台積電也有7%，「研發費用投入當下，不見得是公司獲利的保證，但不投入的結果，勢必將大大削弱未來產品及服務競爭力。」

以00935（野村臺灣創新科技50 ETF）為例，目前台積電、蘋果供應鏈及輝達概念股占比高達7成以上，成分股獨門篩選條件之一，即是企業研發費用占營收比例；比較近3年00935成分股平均漲幅、高達89.86%，明顯優於同期大盤34.02%、及電子類指數漲幅31.78%。可見研發費用這項指標，堪稱科技股走勢暴漲的關鍵密碼，也是創新電子龍頭股長期立於不敗、掌握趨勢潮流的秘密武器。



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