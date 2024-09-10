台新護親新光金！股東委託書一張500元　新光員工不給就處分

▲新光金股價近來水漲船高，成交量也動輒高達40萬張。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

為何吳東亮大張旗鼓收購委託書？原來是新光金持股分散，真正能決定新光金未來的是散戶和外資。攤開新光金年報，散戶持股逾5成3，外資逾2成，吳東進派約1成，吳東亮派近8％，「新光吳家合計不到2成，散戶、外資持股比例高，真正決戰關鍵取決於散戶、外資動向，散戶、外資則是價格優先考量。」市場人士分析。

除全面動員台新金員工，爭取股東支持，吳東亮更已綁定全通、長龍與聯洲三大委託書通路業者，以及元富證、富邦證、華南永昌證等券商，力求臨股會能順利，「目前吳東亮派收購委託書，已規劃祭出商品券吸引小股東支持。」一名委託書業者透露。

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此外，本刊還接獲新光金內部爆料，「新光金內部子公司包含新光人壽、新光銀行協理級以上員工被強制要求，將委託書交出去，若不繳交就會被處分，引發內部員工不滿。」一名新光銀行副總說。新光金對此表示，股東臨時會開會通知書尚未寄出；至於員工爆料，本公司毫無所悉。

由於新光金10月9日股東臨時會日期逼近，「本週新光金也將寄發臨股會的開會通知，正式點燃委託書大戰，目前市場傳出，新光金委託書每張上看500元的價格。」一名擅打經營權的律師透露。

中信金、台新金短兵相接，也讓新光金股價鹹魚翻身，來到13年高點，重新站回每股13元價位，月平均成交量更創下高達41萬張紀錄，「過去新光金股價長期在票面價10元以下，不少股東被套牢很久，因此，趁機獲利了結，但關鍵是哪些買盤進場接手？」市場人士點出蹊蹺之處。

據券商統計，新光金近20日前10大買盤來自凱基證、外資、元大證、富邦證和中信，最大買盤是凱基證，買超新光金逾45萬張，其次是摩根史坦利、高盛、摩根大通等外資，合計大買新光金逾38萬張，「外資持股新光金也從1成8拉到2成多。」一名券商高層透露。



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