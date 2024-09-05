避險需求增！　8月大小台積電期貨日均爆量4萬口年增逾300%

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）短線股價震盪起伏，根據期貨交易所統計，8 月份大小台積電期貨合計日均量已逾 4 萬口，較去年成長 318 %，其中夜盤外資交易比重亦持續攀升，期交所規劃於第 4 季將聯電（2303）期貨納入夜盤交易適用商品。

隨著美國經濟衰退疑慮再起，市場投資人對於經濟數據發布愈加重視，舉凡 CPI、就業數據、美國聯準會主席談話等，都讓美國科技 股價格隨之起落，帶動美國道瓊指數、那斯達克指數、費城半導體指 數波動加劇。

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投資人夜盤避險需求大增，今年截至 8 月，夜盤日均量 已達 54 萬餘口，為夜盤上線以來新高紀錄，顯示投資人已習慣透過 夜盤交易進行部位調整、避險，夜盤交易價格已被投資大眾視為隔日日盤開盤的參考指標之一。

聯電與台積電都在全球晶圓代工產業扮演重要角色，期交所評估期貨市場及美國 ADR 交易狀況，且交易人結構與台積電期貨相似， 聯電期貨於夜盤應有一定交易需求，故規劃於第 4 季將聯電期貨納入 夜盤交易適用商品。

另期貨市場自去年 8 月起掛牌美債 ETF 期貨，去年 12 月市場開 始預期美國聯準會啟動降息循環，美債 ETF 期貨交易量大幅增加並 持續累積未沖銷部位，市場需求旺盛。

考量美國公布經濟數據或 Fed 召開利率決策會議公布時點，經常落在台北時間半夜凌晨期間，預期夜盤時段有較大交易需求。

期交所綜合評估目前已掛牌之 3 檔不同天 期債券 ETF 期貨交易量、未沖銷部位及市場結構等，元大美債 20 年 ETF 期貨較有市場需求，將俟主管機關同意後，適時納入夜盤交易， 投資人可即時因應行情波動調整部位，發揮期貨市場避險功能。