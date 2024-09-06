AI金融科技發展論壇登場　促數位科技融入金融服務

▲AI金融科技發展論壇倡導讓AI金融科技走入生活。（圖／AI金融科技協會提供）
記者陳瑩欣／綜合報導
產官學研攜手創新金融生態，《2024 AI金融科技發展論壇》於昨（5）日舉行，AI金融科技協會理事長姚木川致詞時指出，期盼透過論壇，激盪更多創新思維，促進各部會攜手合作，將數位科技融入金融服務，讓AI金融科技不僅走入企業，更要融入你我日常生活。
此次論壇由AI金融科技協會主辦，協會致力以金融為核心、AI科技為輔助，致力於串聯全國大專院校，結合金融科技產業力量，鏈結政府及金融機構的資源，共同打造臺灣最大的創新金融科技產學平台。
論壇匯聚了來自政府、學界和產業界的22位重量級嘉賓，包括金融監督管理委員會副主委陳彥良、國家發展委員會副主委詹方冠以及中華民國金融總會理事長蘇建榮親臨致詞為論壇揭開序幕。
姚木川表示，秉持「作中學」、「坐而言，不如起而行」為台灣金融科技發展提出具體建言，拋磚引玉響應政府AI及金融科技政策，推動全民有感之普惠金融，協助台灣成為亞洲金融科技中心，邁向國際。
本次論壇邀請來自不同領域重量級專家學者，共規劃四大主題方向：「AI金融科技創新與國際化」、「AI金融科技應用與法規調適」、「普惠金融與永續淨零」以及「金融科技創新與挑戰」，論壇將從政策面、技術面以及多元場景等面相進行討論不同生活型態以及國際發展趨勢，深入探究如何在保持創新速度的同時，確保技術合規和ESG永續淨零，相信在眾多領域專家學者齊聚一心、眾志成城的努力下，台灣經濟奇蹟即將再現。
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