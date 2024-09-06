AI金融科技發展論壇登場　促數位科技融入金融服務

AI伺服器暢旺！廣達8月營收飆上1451億元「創單月歷史新高」

廣達（2382）6日公布今年8月合併營收1,451.77億元，月增16.8%，年成長43.2%，創單月歷史新高，主要受惠AI伺服器出貨暢旺；累計今年前8個月營收8,383.33億元，年成長19.9%。

大盤高低震盪！台股ETF含息報酬17% 理財專家：定期定額逢低加碼

近期台股震盪，使得今年來漲幅收斂至18.16%。不過，觀察投信發行的台股各類型基金績效，截至9月5日資料，以價值型16.92%平均表現最佳，整體來看，台股各類基金平均績效皆全數不如大盤，平均有12.58%的表現。此外，被動式台股ETF平均表現今年來不含息僅12.53%，含息報酬則是17.16%。

日央前官員：升息速度可能比預期快 估今年還有2次

日本央行前官员、東京大學經濟學教授Tsutomu Watanabe表示，日本央行應該努力去更好地傳達其升息決心，以確保如果升息步伐快於許多人目前的預期，市場不會感到恐慌。

台股震盪高股息ETF買氣不減 一次看五大人氣王

台股本周震盪加劇，周三（4日）一度跌破21000點，反觀高股息ETF仍舊人氣十足，本周成交均量前五大包括群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878）以及大華優利高填息30（00918）。

Fed降息啟動！ 小摩經濟學家改口「9月必須要有大動作」

摩根大通（小摩）首席美國經濟學家Michael Feroli表示，美國聯準會（Fed）應該在 9 月會議上將利率下調 50 個基點（0.5個百分點），一改先前預測 Fed 官員 11 月才會首次調降利率的看法。

資料中心是「上天賜台灣的禮物」 謝金河：綠電及散熱是大題目

對於AI產業趨勢，財信傳媒董事長謝金河6日分享近期行政院經濟顧問會議上台積電前董事長劉德音的專題報告，從公司經營看國家的經濟發展，但劉德音提到一個重點：「資料中心是上天賜給台灣的禮物，台灣要好好把握！」由此延伸，國際科技大廠相繼來台，下一個題目將是綠電供應及散熱。

黃仁勳又賣輝達持股 三個月套現201億元

外媒報導，根據週四提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，輝達執行長黃仁勳在不到三個月的時間內出售了近530萬股公司普通股，套現約6.331億美元，約合新台幣201億元。

威剛8月營收30.29億元 看好本季營運持穩

記憶體模組大廠威剛（3260）今日公告8月合併營收為30.29億元，累計今年1-8月合併營收達269.93億元，年增近4成。公司表示，第三季合約價持續穩步向上，記憶體現貨市場需求疲軟因素也已逐漸好轉，不僅第三季營收可穩定發展，在過去幾季採購成本優勢下，預計單季毛利率與營運績效仍將維持不錯表現。

HTC再推VIVE虛擬實境新品 18日晚間揭曉

智慧型手機與虛擬實境大廠HTC（宏達電），今日在其全球 HTC VIVE 虛擬實境 Facebook 粉絲團上發布「SEE THE WONDER」新品預告，相關訊息將於台灣時間9月18日晚上8時正式揭曉。

新科院士黃仁勳致詞點名「10家合作台廠」 期許工研院勇於參與AI

工研院今日舉行「第13屆工研院院士授證典禮」，其中獲授證的院士也包括輝達創辦人暨執行長黃仁勳，不過由於無法親自來台到場授證，因此將由代表出席，不過黃仁勳透過影片致詞，工研院將再次推動AI和機器人技術的研究和應用方面發揮核心作用，除提及與台積電（2330）合作外，再點名與10家台廠合作的軌跡。