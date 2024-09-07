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澳洲國際食品展台灣館低碳包裝食品亮相　估商機9百萬美元

▲我駐墨爾本台北經濟文化辦事處總領事呂明澤(左2)前來加油打氣。（圖／貿協提供）

▲我駐墨爾本台北經濟文化辦事處總領事呂明澤(左2)前來加油打氣。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年澳洲國際食品展(Fine Food Australia)於9月2日至5日在墨爾本會展中心(MCEC)盛大展出。今年由經濟部國際貿易署與外貿協會聯手設置的台灣館再度成為焦點，28家優質台灣企業展出成果豐碩，現場接洽逾1,400位買主，可望促成900萬美元商機。

展出品項中，民生必須品、健康取向之素肉乾、無麩質食品，以及臺灣之光－珍珠奶茶系列詢問度高；另因應全球ESG潮流，今年外貿協會特別設置「Taiwan Select-低碳包裝食品」展示專區，多樣化產品令現場買主感到驚豔。

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本屆台灣館參展熱絡，包含奇美、開元、中農、金御園、泉順及日正等28家企業，展出品項豐富多元，涵蓋休閒食品與糕餅、冷壓果汁、養生藥膳食品、米穀製品、海鮮、中式麵食、臺灣好米、冷凍調理食品等琳瑯滿目，吸引當地大型買主-包含美式賣場Costco、連鎖零售通路TJ Maxx、重要食品進口商、通路商及餐飲業者等現身台灣館與我商洽談。

連鎖通路T商表示台灣食品生產技術頗負盛名，現場相中美味與健康兼顧之穀物與蛋白餅乾，現場立即請參展業者報價；另有餐飲業批發商前來尋覓台灣好米，表示台灣米品質佳，每年具有引進數個貨櫃需求，盼有機會與我商進行合作。

於澳洲擁有一番成績的台灣果汁製造商，近期則有望於當地大型美式賣場引進新品項；主推各式穀物麥片的鈺統表示收穫豐富，本屆展出獲得非傳統領域客戶洽詢，有望取得嶄新市場商機；首次參展的蔥抓餅製造商現場烹調各式口味酥餅飄香台灣館，吸引多家超市進口商洽詢。

近年來，台灣食品業者積極投入ESG永續發展，今年外貿協會受國際貿易署委託，於展會中設置Taiwan Select低碳包裝食品專區，展示25家企業包含沖泡飲、休閒餅乾、素食肉乾等多樣產品，並過Happy Hour活動提升台灣館人氣。

Taiwan Select專區的產品不僅具備優質的口感，還兼具環保概念，以可回收材質、減少印刷加工等方式降低碳排量，深受現場買主好評，尤其以薑母茶及植物肉產品詢問度最高，另有許多買主特地指名找尋無麩質產品，顯見當地市場對於低碳排、健康及養生食品的需求大幅提升。

展期間我駐墨爾本台北經濟文化辦事處總領事呂明澤、駐澳大利亞代表處經濟組組長郭妙英及大洋洲台商會總會長張戴麒皆到場為台灣企業加油打氣。今年台灣館的參展企業數量眾多，展位供不應求，國內重要公協會包含糖菓餅乾公會、冷凍食品公會、蜜餞公會、米穀公會以及南部農產大縣屏東縣政府皆組團參加，足見澳洲市場對台灣食品業舉足輕重的地位。

澳洲食品展每年輪流於雪梨與墨爾本舉行，是大洋洲最具規模的食品展。根據統計，澳洲是台灣農產食品第8大出口市場和第8大進口來源地，顯示出雙方在農產品貿易上的密切合作關係。台灣出口到澳洲的主要產品包括冷凍魚、麵食等；而從澳洲進口的產品則以肉類、小麥、甲殼類水產品和乳製品為主。

外貿協會持續協助台灣食品企業拓展海外市場、開拓新商機，接下來將有多項海外推廣活動陸續接棒，包括美國邁阿密食品飲料展、美加商機媒合團、巴黎食品展、西英法商機媒合團及新馬中東商機媒合團在內的多個國際展會與活動。這些活動將結合Taiwan Select形象，展示台灣食品的創新與品質，助力業者爭取全球商機。

國際貿易署與外貿協會積極合力協助台灣產業推廣，想加入會展及貿易推廣的行列，歡迎關注今年外貿協會的人才召募。夢想專機將於今年10月30日啟航，現在填寫線上表單(https://shorturl.at/LS6VL)可優先領取報名簡章。

關鍵字： 澳洲國際食品展台灣館低碳包裝

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