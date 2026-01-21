台股爆8952億史詩級大量　三大法人聯手重砍774億

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

格陵蘭議題造成地緣政治風險升高，美股四大指數全數收低，台股多頭攻勢暫時止步，今（21）日開低走低，終場收跌513點或跌幅1.61%，以31246點作收，成交金額放大到8952億元，刷史上大量，上看9000億天量，三大法人同步站在賣方，合計賣超台股774.11億元，創下2025年7月19日以來最大賣超金額。

今（2026）年以來，台積電（2330）不斷創新高，台股指數從29016點，一路過關斬將上攻到1月19日31827點新高，指數衝高過程，台股量能不斷放大，從1月2日到今日，有14個交易日，台股單日成交金額在8000億元有5個交易日，金額由大到小，分別今日8952億元、1月7日8817億元、1月16日8514億元、1月19日8234億元，以及1月5日8007億元。

昨（20）日美國科技股領跌，台積電ADR大跌4.5%，今日現股開低走低，下跌35元或跌幅1.97%，以1740元作收，記憶體、玻纖布等人氣族群獲利了結賣壓出籠，紛紛呈現大跌格局，盤面上僅有重電、軍工等少數族群呈現抗跌走勢。

而今日三大法人同步站在賣方，外資賣超440.62億元，連三日來合計賣超758.41億元，今年1月以來累計賣超508.93億元，投信大砍175.96億元，為單日最大賣超金額，呈現連續19日賣超，合計調節金額1170.61億元；自營商賣超157.5億元。

