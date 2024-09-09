快訊／台積電失守900！狂殺27元　台股重挫逾510點失2萬1

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股重挫，亞股跟跌，日韓股早盤跌逾2%，台股今（9）日開盤也遭遇強大賣壓，台積電（2330）開盤失守900元大關，27元至891元，跌幅2.83%，指數下殺512.68點，探至20922點，失守2萬1大關。

日韓股重挫，韓股早盤跌逾2%、日經225指數開盤跌幅超過3%，失守35400點整數大關。至台北時間9日上午近9點，日本晶片股瑞薩電子跌幅已超過8%。

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台指期由開盤跌逾650點迅速收斂至540點左右，最低來到20616點附近。

美國公布就業成長較預期疲弱，顯示經濟趨緩，導致美股上周五（當地時間9月6日）收黑。道瓊工業指數終場下跌410.34點，或1.01%，收在40345.41點。標準普爾500指數下跌94.99點，或1.73%，收在5408.42點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌436.83點，或2.55%，收在16690.83點。費城半導體指數下跌214.202點，或4.52%，收在4528.215點。

法人指出，台積電本周即將公告8月營收數字、並將在周四（12日）除息，預定每股配發4元，隨著蘋果iPhone 16新機發表，市場密切注意是否能順利挑戰連續6次1日填息。