宏碁8月營收228億元「連2個月呈現月減」　年增5.2%

▲宏碁公布今年8月自結營收。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

PC品牌廠宏碁（2353）9日公布今年8月單月合併營收228.22億元，相比6月營收281.9億元、7月營收234.5億元，已經連續2個月呈現月減，不過仍年增5.2%，為連續14個月呈現年成長；累積今年前8個月合併營收1,722.76億元，年增14.8%，其中，個人電腦及顯示器產品累積前8個月營收年增16.3%。

宏碁表示，多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占8月營收為26.1%、累積前8個月營收為28.1%。

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此外，宏碁公開發行子公司皆已公告8月份自結營收，孵化中的事業營運亮點，包括專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司8月營收年增31%、累積前8個月營收年增88.1%；宏碁智新公司8月營收年增11.7%、累積前8個月營收年增26.1%；宏碁智通公司8月營收年增23.0%、累積前8個月營收年增25%。

宏碁於9月4日於德國柏林舉辦全球發表會，子公司Winking Studios發表一款透過大型語言模型來製作3D遊戲內容及動畫的AI工具「Genmotion.AI」。

宏碁指出，「Genmotion.AI」所有訓練數據均受版權保護，整個數據捕捉流程皆進行全程錄影，並在區塊鏈上嚴謹記錄，由知名律師事務所完整見證工作流程，以確保安全性和合規性。

此外，宏碁展出也包含AI筆電及電競產品等全系列新品，助力工作、遊戲及日常生活，期待幫助人們做得更多更好，並邁向更遠的目標；特別的是，Predator Project DualPlay整合筆電與遊戲控制器，供單人遊戲或雙人對打，透過獨特設計來提升電競體驗。