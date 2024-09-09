▲陽明海運8月營收創23個月新高。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今（9）日公布8月營收257.60億元，年增110.51%，月增3.02億元，增幅1.19%，創23個月新高，由於今年運價最高點是在7月初，7月5日上海航運交易所SCFI運價指數3733.80點，之後逐周下修，上周五（6日）已跌至2726.58點，已跌逾千點，跌幅26.98%，因此9月營收將會下修，第四季就看美國東岸與德國會不會罷工，其中以美東影響性最大。

陽明今年全年累計至今營收為1,476.09億元，較去年同期的956.93億元，增加519.16億元，增幅為54.25%，今年業績料將明顯優於去年。

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陽明指出，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.5%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.8%，需求成長為2.5%。

另Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至今年8月26日船舶閒置率仍處於低點，全球僅0.7%，約21.2萬箱(20呎櫃)貨櫃船屬於純閒置狀態，且部分重要港口偶有塞港議題，加上航線繞道影響，整體船噸供給仍緊張。

而歐、美及加拿大與中國之間貿易壁壘、地緣政治風險持續，全球經貿發展仍存在諸多不確定性。美東碼頭勞資談判暫無實質進展；德國碼頭勞資協商持續進行，仍有罷工風險。該公司表示將持續觀察碼頭作業動態並審慎應對。