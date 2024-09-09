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六角8月營收創24個月新高　王座寫單月同期最佳

▲六角旗下手搖飲品牌日出茶太。（圖／記者廖婕妤攝）

▲六角旗下手搖飲品牌日出茶太。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

手搖飲Chatime日出茶太母公司六角（2732）、子公司王座（2751）公布8月營收，六角8月營收創24個月新高，王座8月營收則寫同期新高，並將於明日掛牌上櫃。

六角表示，8月成長動能主要來自日出茶太東南亞印尼市場同店銷售逐步提升，加上春上布丁蛋糕攜手KAKAO FRIENDS聯名推出新品搶市，挹注8月營收達3.75億元，月增8.57％、年增9.53％，寫下2年來新高；累計今年前8月合併營收為27.27億元，年增0.13％。

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六角指出，日出茶太在全球發展版圖突破63個國家地區，包含印尼、菲律賓、加拿大與澳洲等地區門市皆已拓展逾百家，其中印尼市場營收更是率先回溫；春上布丁蛋糕去年底至今年8月已拓展至15家門市，9月將再開幕左營高鐵店，提升品牌營收規模經濟效益。

▲橋村炸雞環球購物中心板橋車站。（圖／業者提供）

▲王座旗下代理橋村炸雞。（圖／業者提供）

王座表示，適逢暑期餐飲消費旺季，加上夏季帶動百貨商場人流增加，推升8月營收為1.23億元，月增1.11％、年增5.89％，寫同期新高；累計今年前8月合併營收為9.18億元，年增12.69％。

王座指出，去年取得橋村炸雞台灣代理權，至今已開出4家直營店，目前籌備插旗台中開設第5家店、也是首間街邊店，Q4將推出重磅行銷活動搶攻年底聚餐商機，並以橋村炸雞為起始，於台灣拓展加盟業務，並持續推進段純貞與京都勝牛2大品牌到美國與香港加盟，進行海外再授權業務，挹注營運穩健成長。

關鍵字： 六角王座日出茶太

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