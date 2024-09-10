史上火藥味最重股臨會！　新光金紀念品送45萬股民「商品卡200元」

▲新光金集團外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳瑩欣／台北報導

史上火藥味最重的股東臨時會要來了！新光金（2888）與台新金（2887）合意併購股臨會即將在10月9日召開，新光金今（10）日公告股東臨時會紀念品為便利商店商品卡200元。

一般股東會紀念品送出超商卡多為50元，少數有誠意公司送出100元，這一次新光金直接送出200元，股東會罕見高金額的紀念品。

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新光金目前擁有近45萬股東，公司指出這次股東會持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品。至於開會地點在台北市南京東路5段125號2樓舉行。

新光金此次股東臨時會火藥味重，大股東分二派，除以台新金董事長吳東亮為主的公司派全力徵求委託書外，大股東林伯翰已出來喊話要投下反對票，且要組 6組徵求人，加上新光金小股東也登報要求股東投下反對票，使得新光金此次股東會面臨史上最難召開的一次。

台新金與新光金換股比例為1股新光金換0.6022股台新金，由於新光金與台新金合併的同時，中信金（2891）也公開表態採取「敵意併購」模式，以1股新光金換0.3231股中信金並加4.09元的方式爭取持有51%股權，在林伯翰已先揚言抵制合意併購、挺中信金的情況下，一如預料新光金股東臨時會引發委託書徵求大戰，至於200元商品卡可否吸引小股民交出手中的股東通知單，考驗各方徵求人的徵求能力。