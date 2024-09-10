新光金雙龍搶珠　新壽老總黃敏義親錄90秒影片挺台新金

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）遭遇台新金（2887）與中信金（2891）雙龍搶珠，在新光金子公司新光人壽擁有42年資歷的總經理黃敏義今（10）日親自錄製90秒影片，以「台新金創辦人也是吳家的」，表態挺台新金與新光金合意併購。

▲新光人壽總經理黃敏義。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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黃敏義認為，對整併以後新光的品牌維護、員工接軌有幫助，黃敏義表示，新新併他最期待的地方，在於「人員有重覆的地方，大家都用人情味、用人情義理的方式來處理，讓員工在心理上沒有恐懼，沒有害怕報接軌、去合併」。

黃敏義從1982年加入新光人壽，擔任過業務、人事主管，他在影片中指出，「我一輩子當中，只寫過一份履歷表，就是寫給新光人壽的人資部門。」是標準的新壽老臣。

以下是黃敏義發言全文：

在我一輩子當中，只寫過一份履歷表，就是寫給新光人壽的人資部門，這家企業他照顧員工，他給的薪資或是福利，都是在那個年代可以安身也可以立命，所以最近我們公司的新聞當然很多啊，有些合併的議題，那我比較熟悉是台新。

第一個就是他的創辦人也是吳家的，就是管理階層的主管，都是我們新光人壽派過去的，所以我想我在意的就說合併了以後，我的員工的照護以外，我在意的是新光的品牌。

但是品牌你要維護，那當然就是這家公司要有願景，我對他的願景是非常期待的，我覺得會變一個很強的一個公司。

如果說在文化上能夠結合，能夠契合，那當然合併了路會比較順利。人員譬如說有重覆的地方，大家都用人情味、用人情義理的方式來處理，讓員工在心理上沒有恐懼，沒有害怕去接軌、去合併，這是我當總經理最期待的。

