iPhone 16發表沒慶祝行情　郭明錤：關鍵看「預購結果」

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

知名蘋果分析師郭明錤今日發文表示，Apple新產品發表會可以聊的很多，主要先針對兩個重點討論，接下來的觀察重點就是iPhone 16系列的預購結果，預購結果對Apple與供應鏈股價的影響時間較長。

針對Apple Intelligence，郭明錤說，Apple Intelligence是6月份WWDC後投資人普遍對Apple與供應鏈轉趨樂觀的關鍵，此事件交易的核心為「優於市場擔憂(better than feared)」。但WWDC後Apple與供應鏈股價也上漲了，市場預期也更高了，因此新產品發佈會就不能僅用「優於市場擔憂」來推升股價，而必須有更多細節與使用者體驗，讓投資人們認為Apple Intelligence是「優於預期」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭明錤指出，從發佈會可得知，Apple Intelligence在美國市場推出正式版的時程，與2025年非美市場的計畫，這都證明Apple對發展終端AI的決心。但因短期內Apple Intelligence無法驗證用戶體驗是否為佳與細節不足導致能見度不足，加上股價在相對高點，容易讓短線投資人先獲利了結。

針對iPhone 16系列售價觀察，郭明錤則表示，與iPhone 15系列售價相同，此有助於降低股價的下行風險，但僅靠定價策略不易提供上漲動能。關鍵在於最大賣點的Apple Intelligence之能見度在發佈會後並沒有顯著改善，故在供應鏈出貨預估沒有上調前，不容易立刻說服投資人此定價策略有助於出貨量。