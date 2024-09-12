文組拚翻身！　有證照67％科技業優先錄取、薪資多出5733元

▲考取證照可提升錄取、加薪機會。（示意圖／ETtoday資料照）



記者廖婕妤／台北報導

AI崛起成為科技業趨勢，根據美國薪資報告，年收入最高的族群多集中在「STEM」科系，畢業生起薪超過新台幣300萬元；而台灣理工科系畢業生薪資也遠超車文組，1111人力銀行指出，文組想轉換跑道，可考取相關證照，有超過67％企業會優先錄取有證照的求職者，平均薪資可以多出5,733元。

日前有投身科技業的上班族po文表示，在科技業工作5年，年薪突破300萬，反觀非理工科系畢業的朋友，則抱怨不管怎麼努力怎麼跳槽，都是有個天花板，大概4萬而已，5萬就已經非常頂；有人就建議可以轉換跑道。

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1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，上班族想投入科技業的原因主要有優渥的薪資待遇、員工福利完備、產業前景看好、年終分紅很可觀以及升遷制度健全。

目前1111人力銀行的資料庫中，資訊科技業有高達14萬個工作機會數，其中受惠於AI技術的崛起，相關職缺是近年成長最快速的職缺類型，在求職端的熱度也穩定上升，瀏覽成長率達到6.3%，是上班族關注度最高的領域。

曾仲葳建議，文組畢業生想要轉投科技領域，除了以理工碩士的學歷作為進入科技業的敲門磚，對於沒有時間重新取得學歷的上班族來說，選擇較易入門的職缺類型，輔以證照資格，也是證明自身能力的指標之一。

調查顯示，企業對於持有證照的求職者抱有好感，67.4%的企業會優先錄取具備證照的求職者，另外24%的企業會視證照的難度或張數來調薪，還有8%的企業會依據證照等級提高職等，而擁有專業證照的求職者平均薪資可以多出5,733元。