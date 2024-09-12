國巨重返600元門檻！多角化經營受外資按讚　目標價升至785元

▲國巨近年多角化經營，深受外資高度肯定。圖為國巨董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）股價大漲、AI概念股重啟動能，被動元件大廠國巨（2327）12日股價也起飛重返600元關卡，終盤上漲30元，漲幅5.24%，收在603元。美系外資也重申「加碼」評等，目標價由607元調高至785元。

國巨近年來聚焦在AI、車用及工業產品，多角化經營策略之下，大幅降低被動產業的波動，因而獲得外資的高度肯定，美系外資甚至認為，國巨的ROE比同業高，但本益比卻較低，應該要重新評價國巨長期對於整體解決方案的目標及相對應的估值，並首次量化國巨的AI收入情形。

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美系外資指出，國巨AI伺服器營收將從今年的成長率2%開始增加，到了2028年將超過11%，並上修國巨2024年至2026年間的每股淨利（EPS），預估2024年為42.94元，2025年為52.35元，2026年來到62.6元。

依據國巨布局發展，美系外資重申「加碼」評等，目標價調高至785元，最樂觀來看，如果需求明顯改善、使國巨未來2至3季能重拾報價能力，那麼目標價甚至上看1,215元；但如果宏觀條件及需求惡化，阻礙國巨發展高階產品，最低也可能下探405元。

國巨8月合併營收103.18億元，雖然月減6.2%，仍連續6個月站穩百億元大關，並寫下歷年最旺的8月，年成長14.5%；累計今年前8個月合併營收812.46億元，年成長14.8%。