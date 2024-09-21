這2種工程師月薪10萬起跳！一表看5大高薪產業　非理工科也有機會

▲AI熱潮，讓半導體業的薪資水漲船高。（示意圖／CFP）

文／黃靖文／今周刊

AI持續帶動半導體熱潮，該領域員工薪資水漲船高。根據人力銀行統計，半導體業平均月薪達5萬8,832元，近5年累積薪資增幅達15.1%，是前5大高薪產業中漲幅最高。

值得注意的是，上游IC設計的類比IC設計工程師，平均月薪已突破10萬元，為半導體業最高薪的職位，倘若非理工科系，也可以選擇擔任國內業務人員，擠入高薪排行榜當中。

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SEMICON TAIWAN國際半導體展落幕，讓AI半導體熱潮持續延燒。104人力銀行調閱半導體產業求職會員薪資，發現2024年半導體業平均月薪近5.9萬元，在台灣63個的產業類別中排名第二，僅次於電腦及消費性電子製造業。

數據顯示，半導體產業2024年的平均薪資年增幅達4.6%，高於去年的2.3%。半導體業累計近5年增幅已達15.1%，為五大高薪產業中，增幅最高的業別。







▲前5大高薪職業。圖/104人力銀行

104人力銀行分析，主要原因就是來自於景氣加溫，再加上AI熱潮帶動，使半導體業願意用更高薪資來攬才、留才。

這類工程師平均月薪破10萬！ 演算法工程師受惠AI漲幅最大

若再依職務細分半導體業，人力銀行發現愈往供應鏈上游，工程師的月薪愈高。其中，上游IC設計類的類比IC設計工程師，平均月薪高達10萬3,672元，是整體半導體業中，薪資最高的職業。

第二名則是IC設計類的數位IC設計師，平均月薪達9萬8,723元。第三名則是中游IC製造類的類比IC設計工程師，平均月薪為9萬4,106元。值得留意的是，演算法開發工程師受惠AI浪潮，近年平均薪資成長10%，達9萬2,190元。

人力銀行建議，倘若求職者非理工科系，也可以嘗試投入業務人員，同樣能擠入高薪排行榜。

如在半導體供應鏈的下游IC封測的國內業務人員，平均月薪也能達到5萬7,892元，同樣能進入下游供應鏈的第五大高薪職業。





▲類比IC設計工程師平均月薪突破10萬元。圖/104人力銀行

半導體業南遷 南部薪資漲幅優於北部

有趣的是，由於近年台積電等半導體大廠大舉南遷，讓過去一直集中在北部的半導體聚落開始南移，跟著帶動南部薪資成長。若依各地區半導體業平均月薪，北部平均月薪6.2萬元仍是最高，中部5.3萬、南部5.4萬。

人力銀行分析，南部半導體薪資年增幅5.5%居各區之冠，是受惠於2023年南科產值超越竹科，使南部有更好的薪資成長幅度。

人才缺口舒緩 求供比仍高於整體求職市場

近年庫存去化減緩，半導體業人才供不應求狀況有些舒緩，人力銀行指出，半導體業截至2024年8月缺才約2.7萬人，平均每位求職者可獲得2.1個工作，高於整體求職市場的1.8，半導體產業缺工壓力仍高於整體求職市場。

在AI加持，持續吸引求職者投入半導體，2024年第2季，平均每月想投入半導體求職者人數比去年同期成長18%，也讓半導體業求職狀況舒緩。



104人力銀行點出，近年科技大廠陸續往中南部設廠，帶動半導體產業在中南部的徵才需求。

大數據顯示，半導體產業在2024年第二季平均每月徵才北部有1.8萬個、占67.8%，中部有3,600個、占13.9%、南部有4,200個、占16.3%，合計中南部占比已升至30%。

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