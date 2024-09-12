退休歐吉桑「連17年每期花千元」買大樂透　獨得1.97億

▲台灣彩券公司董事長黃志宜（左二）、總經理謝志宏（右一）與台中市副秘書長張大春（右二）、台中市社會局長廖靜芝（左一）共同出席大樂透頭獎中獎人捐贈記者會。（圖／台彩提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（12）日指出，今年5月17日大樂透頭獎於台中市「阿蓮一路發彩券行」開出，頭獎1.97億元一人獨得，中獎人是一名60多歲的已婚中年男性，他連續17年每期大樂透平均花千元投注，中獎後還大方捐出1800萬照顧弱勢團體與偏鄉兒童。

由於中獎人指定將800萬元獎金定捐贈予臺中市政府辦理各項社福計畫，台灣彩券公司受中獎人的委託，今日與臺中市政府共同舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」，由台中市副秘書長張大春、台灣彩券公司董事長黃志宜及總經理謝志宏共同主持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃志宜指出，中獎人是位年約60多歲的已婚中年男性，臺中人、原為運輸業小主管現已退休，從96年起日常就會固定購買彩券，以購買大樂透為主，「彩齡」長達17年之久，每期大樂透平均會購買1,000元，這次中獎的彩券則為電選5注250元，其中一注即幸運中大樂透頭獎。

中獎人開獎當晚並未對獎，次日下午才買報紙對獎，確認中獎後，即開玩笑向太太借十萬塊，並表示會100倍歸還，太太答應後便與太太分享中頭獎喜訊，導致太太整夜未眠。

捐款臺中市政府的動機是自發性想回饋家鄉，又偶然看見去（112）年7月，有一位中獎人慷慨捐贈臺中市政府700萬元的新聞，因此決定加碼100萬元，捐贈800萬元給臺中市政府補助弱勢團體，另外，也捐出1000萬元予中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧，共計捐出1800萬元。

800萬捐款預計挹注的社福計畫包括：人生扶手─經濟弱勢個案安置服務補助計畫、中低收入與低收長者老花眼鏡補助計畫、社會福利服務專車量能提升計畫、臺中市兒少安置機構設施設備補充強化計畫，預計造福超過2萬人次弱勢族群及8000個經濟弱勢與脆弱家庭受惠。

張大春表示，非常感謝中獎人願意回饋故鄉，並且和社會共同分享這份資源，同時承諾臺中市政府必定會將這筆善款達到最大效益，不論是經濟弱勢個案安置服務補助計畫、中低收入與低收長者老花眼鏡補助計畫、社會福利服務專車量能提升計畫，或是針對臺中市3間公設民營兒少安置機構設備老舊的問題，施行兒少安置機構設施設備補充強化計畫，給予兒少個案舒適安全的安置環境，市府團隊將會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供臺中市弱勢族群及家庭更多實質的照護與輔導措施。