搶親大戰！台新金4大聲明　批中信金公布二階段收購價有違公司治理

▲台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生日前公開簽定合併契約。（圖／記者黃克翔攝）。

記者陳瑩欣／台北報導

台新金（2887）與中信金（2891）搶親新光金（2888）進入白熱化對抗，中信金稱若應賣投資人逾51% 用第1次收購價做2次收購，台新金今（13）發4大點聲明，抨擊中信金任意宣布第二階段公開收購價格，根本無視公司治理及董事會權責。

以下是台新金控聲明稿：

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1.本公司與新光金控合併案係採百分之百換股，有明確的換股價格並一次性完成，時程明確、工具透明；本次調整換股價格，回應股東對換股價格之期待，合併完成後之成效將由雙方股東繼續共享。

2. 合意併購是最真誠和諧且可平衡各利害關係人權益之方式，亦符合主管機關要求兼顧各面向之期待。然以公開收購之名行干擾他人合意併購之實，金融市場失序，不僅傷害股東權益，亦不利台灣金融之永續發展。

3. 金金分離，法有明文規範，本公司負責人之資格業經主管機關審核通過。另本公司經營一向重視公司治理，未曾如中信金控負責人有因涉犯背信罪嫌而遭停職或涉有刑責，亦未有不當干預公司經營而連帶使經營團隊也遭致處罰之情事。至於合併案之自身利害關係認定均有法定要件，絕不容有心人士穿鑿附會、濫行訴訟以詆毀本公司名譽，本公司已積極蒐證並請律師研擬後續法律行為，以維商譽。

4. 併購案涉及案關公司及股東權益甚鉅，尚未確定之消息本不得任意公告。然查中信金控尚未獲主管機關核准即恣意對外散布訊息及價格，已對市場造成不當干擾。如今在未經董事會決議及主管機關核准前，又再次任意宣布第二階段之公開收購價格，視公司治理及董事會權責於無物，建請主管機關嚴查該公司之決策過程合法性，俾利保護投資大眾權益。



