日月光宣布與成大深化合作　共育國際半導體人才

▲國立成功大學與日月光半導體製造股份有限公司簽署國際人才培育合作備忘錄。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／綜合報導

為進一步培育下世代所需國際人才，國立成功大學與日月光半導體（3711）於9月13日在馬來西亞簽署國際人才培育合作備忘錄，表達雙方合作意願，日後擬通過固有產學合作鏈結，特別為成大境外學生提供實習機會及就業輔助，以紮實的學術與實務鍛鍊，培養出具備國際視野、有能力順應全球競爭與變遷的未來人才，並推動半導體產業發展。

此次簽約標誌著成大與日月光進一步將人才培育合作延伸至台灣境外，打破地域界限。簽約儀式於馬來西亞檳城舉行，由成大校長沈孟儒及日月光副總經理阮筠晴與朱文忠代表簽約。



沈孟儒表示，日月光與成大在推動科研發展和人才培育方面合作無間，多年來進行的產學合作案，涵蓋封裝技術、智慧製造、環境工程等不同領域，同時捐助成大成立「日月光講座」，肯定半導體領域的優秀學者，而在培育國際人才的想法上也有志一同，尤其成大外籍生以馬來西亞同學最多，也是臺灣要致力培養的人才。

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沈孟儒強調，教育是要幫學生準備未來的能力還有未來的機會，馬來西亞學生相當優秀，很鼓勵他們未來也為臺灣產業貢獻心力。日月光在製程整合、汙水處理等世界聞名，也是成功大學長期產學合作的夥伴對象，今日能在海外基地與日月光建構更為成熟的合作機制，這是成大的光榮。



日月光副總經理阮筠晴表示，日月光邁入40周年，持續在國際半導體扮演重要角色，今日與成大簽署國際人才培育合作備忘錄，阮筠晴指出，成功大學有堅強的師資陣容、豐富的教學資源，在世界大學排名中有卓越表現，並與歐美亞太區多所大學、研究機構簽訂學術交流合作協議，成大辦學獲得國際肯定，日月光感謝成大教學團隊的長期互助合作，未來將共同致力於科技創新與國際人才的培育。



日月光副總經理朱文忠指出，半導體需要優秀的科技創新人才，成功大學教學資源聞名國際，培育大量精英在各行各界均有傑出表現，很多成大畢業生已於日月光在職有優異表現，希望透過本次合作，為社會培育更多人才進入半導體產業貢獻心力。



成大與日月光多年來維持緊密的合作關係，結合雙方之研發能力及業界實務經驗與資源，在不同面向共同推動半導體研究發展。日月光捐助成大設立「日月光講座」，表揚在半導體封裝相關領域研究卓越的學者。雙方在2012年簽訂產學合作意向書，攜手推展多項產學合作案，涵蓋封裝技術、智慧製造、材料科學與矽光子等多個半導體領域。在培育新世代人才方面，雙方同樣不遺餘力，曾合作辦理講座、參訪、實習及徵才說明會等不同種類之職涯規畫活動，輔導成大國際生確立發展志向，協助畢業就業順利橋接。過去曾有成大應屆畢業之國際生獲日月光錄用，學生入職後工作表現更備受日月光讚賞。此外，雙方於2024年成立聯合研發中心，除聚焦人才培育，也投入前瞻半導體技術研究，促進研究、產業及人才培養升級，積極為推動社會發展與技術創新帶來貢獻。