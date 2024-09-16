台積電漲5元至952　台股小漲逾60點站穩21800

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股上周收漲，台股今（16）日在台積電（2330）開盤漲5元至952下，指數溫和上漲逾60點至21800點之上。

美股上周最後一個交易日4大指數全數上漲，道瓊工業指數終場上漲297.01點，或0.72%，收在41393.78點。標準普爾500指數上漲30.26點，或0.54%，收在5626.02點；以科技股為主的那斯達克指數上漲114.30點，或0.65%，收在17683.98點；費城半導體指數上漲82.052點，或1.68%，收在4980.488點。日股因敬老節休市，韓國股市今起休3天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日盛投信台股投資研究團隊指出，市場靜待本周美國聯準會（Fed）貨幣政策公告，除了降息幅度外，會後決議也將為市場對未來經濟方向定調。

法人指出，大環境仍存在美國經濟成長動能、美國總統大選、日本貨幣政策等不確定性因素，然根據歷史統計可見到台股多在第三季呈現休憩整理，並醞釀第四季底傳統旺季再攻高之契機，台股長期基本面優異也讓短線大盤修正形成投資價值。

而在題材挑選上，日盛投信認為，AI需求基本面強勢，Blackwell需求強勁，先進封裝近二年多來需求不墜，除了CoWoS未來二年內仍看不到供需平衡之外，包括面板級扇出型封裝（FOPLP）、SoIC都是未來先進封裝技術發展方向，高頻寬記憶體（HBM）也同樣面臨需求殷切情況，此外，隨著雲端服務業者持續加大AI投資力道，台系供應鏈有望持續大啖AI伺服器商機。供應鏈獲利成長契機，加上美國聯準會進入降息循環已成定局，有利股市多頭進一步走勢。