機器人妖股被盯上！台灣精銳關不住仍飆漲停　菱光半個月漲87%

▲「機器人概念股」近期漲勢受投資人矚目。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所16日公布18檔注意股，其中，「機器人概念股」包括台灣精銳（4583）、菱光（8249）、昆盈（2365）、羅昇（8374）皆因收盤價漲幅、價差、累積周轉率、當日沖銷成交量等門檻，被列入注意有價證券資訊名單。

台灣精銳自9月3日被列入處置股，也就是俗稱「關緊閉」，並即將在中秋後解除處置，即使如此，這段期間仍不受分盤交易影響，從544元一路攀升，16日早盤股價仍衝破700元，盤中一度飆上漲停價，終場漲幅9.61%，收在764元，寫歷史股價新高。

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值得注意的是，台灣精銳近年切入搬運機器人（AGV）、自主移動機器人（AMR），受惠需求成長而推升獲利表現。根據公開資訊，台灣精銳7月稅後淨利1.15億元，單月每股淨利（EPS）1.43元；今年上半年EPS賺進8.2元，如果加上7月盈餘，累積前7個月EPS就達9.63元，已經超越去年前三季EPS的9.41元。

影像感測模組廠菱光近期也被點名是機器人概念股，成為買盤熱炒標的，股價一路上漲，9月16日更直攻漲停價55.2元，創下歷史新高，如果從9月4日最低價29.55元估算，等於半個月就大漲近87%。菱光公告8月稅後淨利4,900萬元，年增2,550%，單月EPS為0.44元；累計今年上半年稅後淨利8,068萬元，年減2成，EPS為0.71元。

另外，昆盈因最近90個營業日起迄2個營業日的收盤價漲幅達178.6%；羅昇則因9月13日最近6個營業日的當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率84.01%，且當日沖銷成交量占該日總成交量比率81.73%，皆被列入注意股。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：T50反1群益3B購02（070280）、喬福（1540）、美隆電（2477）、怡利電（2497）、訊舟（3047）、建漢（3062）、辛耘（3583）、台灣精銳（4583）、立積（4968）、眾達-KY（4977）、惠特（6706）、菱光（8249）、美德醫療-DR（9103）、越南控-DR（9110）、明輝-DR（911608）、同方友友-DR（911868）。