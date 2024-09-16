全球健身器材商齊聚TaiSPO　搶攻2030年1697億美元健身商機

▲由外貿協會主辦的TaiSPO，號召全球健身產業鏈業者，搶攻2030年全球健身產業1,697億美元商機。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球走出新冠疫情後，健康意識已成為重要趨勢，台灣的健身產業風氣也持續成長。作為全台規模最大、最具國際性的運動健身展會「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」，明年3月26日至29日在台北南港展覽2館盛大舉行，全方位串接運動、健身及戶外休閒產業生態圈業者。

主辦單位外貿協會指出，根據Research and Markets、Statista及Verified Market Research的研究資料顯示，2030年全球健身俱樂部產業銷售規模將達到美金1697億元，尤其是全球商用健身器材品牌。

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除了台灣在國際打出一片天的業者，如喬山JOHNSON、岱宇Dyaco等，海外如美國Life、義大利Technogym、韓國DRAX，各以自身優勢搶奪市場大餅。

外貿協會表示，TaiSPO以「Stay Fit, Stay Well」為年度主題，觀察到健身產業興盛，更多教練自行打造小型工作室，帶起周邊需求，有鑑於此，2025年特地規劃「健身房設備專區」整合地板、淋浴設備、更衣間設備、門禁系統等產品，結合原健身器材商的優質產品，打造健身房一站式採購平台。

台灣有強大的健身器材製造業背景，在縣市政府的推動下，各區除了以大型運動中心提供民眾良好的運動空間，連鎖健身房、健身中心及個人工作室也蓬勃發展，飯店業者也嗅出健身商機，重金擴增原有設備，搭配有氧、瑜珈等課程，積極招募會員。

根據統計，2023年全台共有985家健身俱樂部，滲透率約5%，相比美國21.2%、荷蘭17.4%、英國15.6%，台灣的健身人口仍有極大的成長空間。

2024年TaiSPO共有207家參展商近800個攤位，規模較上屆成長26%，並吸引美國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞等77國、1萬多名國內外專業買主及國際媒體造訪，其中C-level高階主管佔比約20%、採購經理人約10%。

上屆展覽中，室內健身區除了台灣品牌外，也成功獲得義大利Technogym結合國內經銷商共同展出，多家參展企業表示參加TaiSPO可吸引目標客戶、提升品牌曝光度，將持續參展獲取商機。

隨著TaiSPO 2025迎接50週年，特別於展期間辦理國際健身論壇，放眼國際健身趨勢，深入探討國內健身房經營心法。主辦單位外貿協會為了提升展覽成效，將擴大邀請國際參展商展出及國際買主參觀採購，致力將TaiSPO品牌打造成亞洲運動產業交流的核心樞紐。

TaiSPO 2025將於3月26至29日在南港展覽2館舉辦，貿協歡迎產業鏈業者共享商機，9月底前報名享早鳥優惠。報名相關訊息請參考官方網站https://www.taispo.com.tw。