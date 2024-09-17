中信金「搶親失敗」幕後3原因曝！併新光還有戲　關鍵在10／9

▲台新金控與新光金控合併-吳東亮,魏寶生。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

中信金（2891）搶親新光金（2888），金管會16日晚間突然宣布不同意，讓新新併現一曙光。金管會提出3大原因，不過有知情人士透露金管會突然宣布其實暗藏3個理由，但中信金還是有機會搶親，關鍵日就在10／9。

金管會副主委邱淑貞強調，這次對中信金投資案予以緩議、不同意投資的理由主要有4。

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第1、中信金對新光金投資計畫內容對於各種整併可能狀況未有完整規劃，致購足股份計畫及整併方案不完備；

第2、中信金對於新光金投資如未能完成整併之釋股處理欠缺具體執行內容；

第3、對被投資事業壽險子司財務狀況掌握不足且未提出增資承諾書具體內容；

第4、及公開收購以換股為支付對價方式對雙方股東權益保障不足等疑義，故予以緩議。

▲辜仲諒。（圖／記者林敬旻攝）



不過根據《聯合報》報導，金管會突然宣布緩議不准，其實是因為三個理由：一是紅火案被發回更審、二是台新金在上周宣布拉高換股比例價格，三是雙邊互攻的「每日聲明和廣告互咬大戰」，金管會乾脆提早一周了結。

不過邱淑貞也坦言，如果新光金臨時股東會對於新新併沒有通過，那中信金則有權力再度送件，就是一個釐清不確定性的作法。