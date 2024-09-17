喊卡「中信金搶親」金管會面臨1質疑　未來3結局曝光

▲新新金合併，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生簽定合併契約。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

中信金（2891）搶親新光金（2888），金管會16日晚間突然宣布不同意，讓新新併現一曙光，接下來金管會將要面臨一質疑一思考。

金管會副主委邱淑貞強調，這次對中信金投資案予以緩議、不同意投資的理由主要有4。

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第1、中信金對新光金投資計畫內容對於各種整併可能狀況未有完整規劃，致購足股份計畫及整併方案不完備；

第2、中信金對於新光金投資如未能完成整併之釋股處理欠缺具體執行內容；

第3、對被投資事業壽險子司財務狀況掌握不足且未提出增資承諾書具體內容；

第4、及公開收購以換股為支付對價方式對雙方股東權益保障不足等疑義，故予以緩議。





▲辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

對於金管會的突然否決，勢必會造成新光金部分小股東的反對聲浪。根據《工商時報》報導，部分新光金小股東有意將手中股票賣給更高價者（中信金），金管會出手否決勢必會讓小股東質疑影響權益。台新金、新光金、中信金接下來皆面臨委託書大戰。

台新、新光合意併購與中信、新光敵意併購是台灣金融使上首見，金管會表示併購主要原則維持市場秩序，但在這次否決中信金後，市場將會認為金管會會傾向「合意併購」為優先，究竟要如何符合金管會的「市場秩序」，可能還須金管會說明清楚。

至於新新併大戰未來走勢，目前看來有三種結局：一、10／9新光金、台新金臨時股東會沒有通過，中信金是否還要送件？二、新光金、台新金臨時股東會通過，但送件後被金管會否決，三家金控維持現狀。三、10／9台新、新光臨時股東會通過，金管會通過，新新併正式定案。