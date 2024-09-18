美東碼頭罷工可能升高　幸好淡季夠淡壓低影響程度

▲經過連兩季的搶運，謝志堅看美東碼頭罷工或怠工影響不會太大。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美東國際碼頭工人協會(ILA)已通過罷工計畫，若未能與美國海運聯盟(USMX)達成新協定，將於10月1日起展開全面罷工，屆時如果美國總統動用塔虎脫條款向法院申請80天的冷靜期，強制雙方暫停罷工，由聯邦監管談判，ILA則將改採怠工行動。對此陽明海運前董事長謝志堅指出，幸好第四季已經進入淡季，且今年淡季更淡，估計影響不會太大。

因為罷工可能，今年第二、第三季美國進口商都在提早進貨，像沃爾瑪和塔吉特等超大連鎖百貨等零售商，紛紛加急備貨，美國7月貨櫃進口量突破250萬箱(20呎櫃)，年增16.8%，創26個月以來新高。

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美國長堤港發布的最新數據顯示，該港8月份處理了913,873箱貨櫃，比去年同期增長了33.9%，超過了加州港口在2021年5月創下的月度紀錄。今年前8個月，該港貨櫃裝卸量為6,087,875個標準箱，年增21.9%。

搶運讓貨櫃船運市場第四季傳統淡季估計會變得更淡，加上塔虎脫條款80天的冷靜期，除了可以讓勞資爭議拖延到11月5日美國總統大選之後，也讓勞資雙方有了更多的協商斡旋時間。

美國零售聯合會(NRF)負責供應鏈和海關政策的副總裁JonathanGold表示：罷工不僅是對供應鏈的又一次打擊，更是在通貨膨脹回落、美聯儲準備降息之際對美國經濟的沉重一擊。他強調，目前至關重要的是，東海岸和墨西哥沿岸港口的勞工和管理層應坐下來進行真誠的談判，以達成一份新合同，從而避免合同到期時出現任何形式的中斷。

有國際航運媒體根據歷史數據測算，今年10月美東港口輸送量預計為230萬箱，罷工後每天將有7.4萬箱(進口3.6萬+出口3.8萬)陷入癱瘓，此外還有2萬箱空箱無法處理。

另罷工結束後的清理工作將是一場挑戰。以美東歷史上貨櫃最大處理量減去10月預計處理量，大約有13%的額外處理能力，罷工1天積壓的7.4萬箱，需要6天時間清理完，即使港口加班，也需要4-5天，如果罷工持續2周，港口要到2025年才能恢復正常。例如，2002年美西罷工11天，港口花了6個月才處理完積壓貨物。

東東罷工的影響不僅侷限於當地，還會連鎖干擾美西、美中、加拿大和墨西哥的港口、卡車、鐵路和倉庫運力，導致運輸時間增加以及擁堵費、滯留費和附加費等額外成本的上升。

對於船公司來說，美東罷工一觸即發使得跨太航線運費有了漲價的底氣，即使最終沒有罷工，這種不確定性也能支撐運價在淡季不下跌。