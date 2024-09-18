HTC發表XR新品VIVE Focus Vision　即日起開放預購

▲HTC發表XR新品VIVE Focus Vision。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

虛擬實境平台大廠HTC（宏達電）今日宣布推出 VIVE Focus 系列的最新產品VIVE Focus Vision。這款全新XR 一體機具備多項升級功能，專為高階遊戲玩家與企業用戶所打造，不僅在獨立運行時強化了沉浸式體驗，還充分發揮PC VR的無限潛力，HTC也表示，VIVE Focus Vision建議售價為新台幣34900元，今日起開放消費者預購。

HTC表示，VIVE Focus Vision 集多功能於一身，滿足次世代娛樂、社交、學習與訓練應用的全方位需求，無論是在遊戲、教育或職場協作中，使用者都能享受更沉浸、互動且高效的體驗。此產品同時適用於大型場域走動式擬真體驗、工業訓練及混合實境等應用，帶來全面升級的使用體驗。



HTC VIVE 全球產品總監葉申表示：「VIVE Focus Vision 結合了強大的獨立運行能力，並支援 DisplayPort 模式，完整的保留無失真且精緻的 PC VR 視覺體驗。現在，PC 遊戲玩家可以將在 VR 遊戲樂園（VR Arcade）中的頂級沉浸式體驗帶回家。此外，VIVE Focus Vision 內建眼球追蹤技術與立體全彩高解析透視鏡頭，可實現精準的混合實境深度感知，並配備紅外線感應器，進一步優化了低光環境下的手部追蹤效果，將 XR 一體機的體驗提升至新高度。」



HTC基於 VIVE Focus 3 平台強大技術優勢進行重大更新，顯著提升了視覺效果與佩戴舒適度，並大幅優化操作效率。特別針對多用戶頻繁更換的使用場景，進一步增強了穿戴的便捷性。這些升級對於依賴 XR 訓練應用來提升生產力的行業，尤其在 VR 遊樂園的娛樂體驗、公共安全、軍事模擬訓練、醫學教育、金融與製造等領域，尤為關鍵。



VIVE Focus Vision 透過 DisplayPort 模式，將頭戴裝置直接連接 PC 的顯示卡，玩家即能享受開發者所設計的最高品質內容。VIVE Focus Vision 也內建眼球追蹤的自動瞳距（Auto IPD）調整功能，讓使用者可輕鬆與朋友、家人及同事共享頭戴裝置，透過自動調整鏡片來達到最佳瞳距，確保每次使用都能獲得水晶般清晰的視覺體驗。自動瞳距調整功能同樣適合使用者頻繁輪換的場景中，如大型場域走動式體驗（LBE）和培訓活動。



VIVE Focus Vision搭載兩顆前置全彩高解析透視攝像鏡頭，實現了立體透視功能，讓使用者在佩戴裝置時，呈現真實環境中的生動視野與精準的深度感知，因此使用者仍能以自然的深度感知觀看現實世界，進一步提升混合實境（Mixed Reality）的真實感。此外，VIVE Focus Vision 採用全新升級的散熱系統，提供更舒適的使用體驗。內建輔助電池提供熱插拔（帶電插拔）模式，可支援在更換電池期間維持裝置運作長達 20 分鐘，確保使用者的 XR 體驗不中斷或進度不漏失。