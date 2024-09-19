快訊／聯準會決議「降息50個基點」4年來首降　三大指數走高

台美利率不同調！彭博：房市熱 台灣明年Q4才會降息

央行即將於明（19）日召開理監事會定調貨幣政策，不過《彭博社》指出，面對房市過熱與通膨降溫緩慢的難題，預料台灣央行將維持指標利率於高點不變至少再逾一年時間，與聯準會（Fed）降息周期脫勾，且可能進一步推出收緊房貸等穩定房市政策。

新光金委託書徵求今開獎！正反派大爆炸 29組人馬強力對決

台新金（2888）與新光金（2888）預計10月9日各舉行股東臨時會決議合併案，此舉也攸關雙方可否完成合併第一戰。新光金今（18）日正式公告委託書徵求名單，合計雙方共有29組徵求人，徵求贊成有16組，反對則有13組，徵求場所更涵蓋三大民間通路外，還有9家券商或銀行參與，徵求盛況空前。

抽中有望賺近3萬！ 鴻呈19日開放申購

新股抽籤別錯過！電子連接線束廠鴻呈（6913）19日開放申購，申購價100.73元，若以今日盤中高點130.5元計算，幸運抽中一張，有望現賺近3萬元。

中信金搶親新光金財務槓桿承壓 惠譽：併購對象恐限中小型規模

中信金（2891）搶親新光金（2888）申請案遭金管會公開表示「不同意」後，國際信評公司惠譽對中信金、中信銀評等皆發出「沒有立即性影響」的評價，但最新出具報告認為，中信金未來收購目標可能僅限中小型的民營企業。

英特爾拆分晶圓代工 陸行之四點觀察：是正確方向

知名半導體分析師陸行之今日針對英特爾拆分代工事業PO文表示，終於看到數年前預期分割的一大步，但感覺CEO還是想腳踏兩條船，還想維持整體性競爭力，不打算壯士斷腕，短期不打算分拆或出售晶圓代工事業這個拖油瓶。

黎巴嫩爆炸BB Call來自台灣？ 經濟部：應為出口後遭改裝

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（BB Call）17日發生集體爆炸，造成9死近3000傷；該批呼叫器製造商「Gold Apollo」（金阿波羅）總部在台灣，但業者澄清並非由其直接製造，經濟部也向廠商了解，相關產品並沒有直接出口到黎巴嫩，判斷應該是出口後遭到改裝。

Fed利率決策倒數計時 傳聲筒：情況複雜、至今降幅存疑

聯準會（Fed）利率決策會議召開進入倒數計時，有「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》資深記者 Nick Timiraos 在X平台上發文指出，聯準會這次降息「情況複雜」，他表示，至目前為止Fed仍對2年來首次降息的幅度存疑。

咖啡豆價格恐飆漲6成 路易莎8筆商品期貨價申報達損失上限

隨著氣候變遷加上地緣政治影響，全球咖啡供應鏈正面臨嚴重中斷，咖啡豆期貨價格持續飆升、恐將上漲超過6成，就連我國咖啡業者路易莎咖啡（2758）近期也頻頻申報契約價達損失上限。

張國煒委任律師告張國華等5人 「違反遺囑」涉背信

長榮集團遺囑之爭尚未落幕，星宇航空（2646）董事長張國煒今（18）日再度委託律師至北檢按鈴申告，提告大哥張國華和柯麗卿等4位遺囑執行人共5人背信罪，並且向台北地院請求另改派適格的遺囑執行人。對此，星宇表示，事涉董事長個人家族事務，公司不方便回應。

大船入港「水手先翻船」？首檔航運ETF掛牌前 淨值跌破發行價

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）預計9月20日掛牌，發行價15元，不過根據最新資訊，00960每單位淨值為14.94元，淨值跌破發行價，受投資人關注。