快訊／聯準會決議「降息50個基點」4年來首降　三大指數走高

▲美國聯準會。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）於台灣時間19日凌晨決定，將聯邦基金利率調降50個基點至4.75%-5.00%，為自2020年3月以來首次降息。
消息曝光後，截至台灣時間19日凌晨2時10分，美股三大指數走高
納斯達克指數漲78.36點或0.44%，報17706.42點。
標普500指數漲13.13點或0.23%，報5647.71。
道瓊工業指數漲55.51點或0.13%，報41661.69點。
▲美國聯準會。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）於台灣時間19日凌晨決定，將聯邦基金利率調降50個基點至4.75%-5.00%，為自2020年3月以來首次降息。
消息曝光後，截至台灣時間19日凌晨2時10分，美股三大指數走高
納斯達克指數漲78.36點或0.44%，報17706.42點。
標普500指數漲13.13點或0.23%，報5647.71。
道瓊工業指數漲55.51點或0.13%，報41661.69點。
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央行即將於明（19）日召開理監事會定調貨幣政策，不過《彭博社》指出，面對房市過熱與通膨降溫緩慢的難題，預料台灣央行將維持指標利率於高點不變至少再逾一年時間，與聯準會（Fed）降息周期脫勾，且可能進一步推出收緊房貸等穩定房市政策。
2024-09-18 16:03
台新金（2888）與新光金（2888）預計10月9日各舉行股東臨時會決議合併案，此舉也攸關雙方可否完成合併第一戰。新光金今（18）日正式公告委託書徵求名單，合計雙方共有29組徵求人，徵求贊成有16組，反對則有13組，徵求場所更涵蓋三大民間通路外，還有9家券商或銀行參與，徵求盛況空前。
2024-09-18 11:54
新股抽籤別錯過！電子連接線束廠鴻呈（6913）19日開放申購，申購價100.73元，若以今日盤中高點130.5元計算，幸運抽中一張，有望現賺近3萬元。
2024-09-18 13:14
中信金（2891）搶親新光金（2888）申請案遭金管會公開表示「不同意」後，國際信評公司惠譽對中信金、中信銀評等皆發出「沒有立即性影響」的評價，但最新出具報告認為，中信金未來收購目標可能僅限中小型的民營企業。
2024-09-18 13:20
知名半導體分析師陸行之今日針對英特爾拆分代工事業PO文表示，終於看到數年前預期分割的一大步，但感覺CEO還是想腳踏兩條船，還想維持整體性競爭力，不打算壯士斷腕，短期不打算分拆或出售晶圓代工事業這個拖油瓶。
2024-09-18 11:58
黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（BB Call）17日發生集體爆炸，造成9死近3000傷；該批呼叫器製造商「Gold Apollo」（金阿波羅）總部在台灣，但業者澄清並非由其直接製造，經濟部也向廠商了解，相關產品並沒有直接出口到黎巴嫩，判斷應該是出口後遭到改裝。
2024-09-18 11:26
聯準會（Fed）利率決策會議召開進入倒數計時，有「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》資深記者 Nick Timiraos 在X平台上發文指出，聯準會這次降息「情況複雜」，他表示，至目前為止Fed仍對2年來首次降息的幅度存疑。
2024-09-18 10:41
隨著氣候變遷加上地緣政治影響，全球咖啡供應鏈正面臨嚴重中斷，咖啡豆期貨價格持續飆升、恐將上漲超過6成，就連我國咖啡業者路易莎咖啡（2758）近期也頻頻申報契約價達損失上限。
2024-09-18 10:36
長榮集團遺囑之爭尚未落幕，星宇航空（2646）董事長張國煒今（18）日再度委託律師至北檢按鈴申告，提告大哥張國華和柯麗卿等4位遺囑執行人共5人背信罪，並且向台北地院請求另改派適格的遺囑執行人。對此，星宇表示，事涉董事長個人家族事務，公司不方便回應。
2024-09-18 15:30
全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）預計9月20日掛牌，發行價15元，不過根據最新資訊，00960每單位淨值為14.94元，淨值跌破發行價，受投資人關注。
2024-09-18 14:15
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