美國降息2碼「要加買債券？」　理財達人：有波動時再入手

▲美國降息兩碼，手上還沒有債券的朋友還來得及加碼嗎？（圖／ETtoday資料照）

文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

Fed決議降息兩碼

九月份最重要的時間之一美國FOMC的利率政策出爐，會議結果降息兩碼，將Fed基準利率降至4.75%～5.0%。

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同時透過點陣圖的預測，2024至2026年持續降息，2027年利率維持在2.75%～3.0%。長期利率預測上調至2.9%。

美國經濟預期

下修2024年經濟成長率至2.0%，失業率預測上調至4.4%。通膨與核心通膨預測逐年下降，2027年預測2.0%。

在FOMC會後記者會，將此次降息定調為「重新校準」以維持勞動市場強健。就業市場面臨下行風險，未來政策將根據數據調整。聯準會目標是穩定物價，避免引發失業率顯著上升。

不少分析師認為，這次有一點預防性降息的意味，同時在會議中表決也並不是所有的委員全數同意2碼，不過聯準會對經濟健康狀況缺乏把握，降息是為了預防性維持穩定，是相對合理的。

手上還沒有債券的朋友還來得及加碼嗎？

女子認為，目前市場的債券價格其實已經先行反映降息2碼，而本次會議也表示未來幾次會期將持續降息，利率可能降至4%以下。因此還沒有持有的投資人，可以評估在未來如果有波動的時候再入手。

降息對美股的影響

對股票市場影響中性偏下行，債券市場影響則為中性。此會議顯示聯準會正調整貨幣政策以應對經濟與就業風險。

回到美國股市，會議後美股主要小跌收盤，主要指數表現：道瓊-0.25%、標普-0.29%、納斯達克指數指數-0.31%、費城半導體指數-1.08%；台積電ADR-0.04%、VIX+3.52%。

債券殖利率上漲，而美元則是一度貶值隨後翻漲，最終漲0.05%。

本次FOMC會議對美國經濟可能帶來的影響

1、刺激經濟成長

降息會降低借貸成本，促使企業增加投資，消費者也更容易借貸消費，從而推動經濟增長。這有助於應對經濟放緩的風險。

2、支撐就業市

降息能減輕企業融資成本，幫助企業擴展業務，從而有助於保住現有工作機會，甚至促進就業增長，減緩失業率上升的壓力。

3、抑制通脹風險

目前通膨逐漸接近聯準會的2%目標，降息能進一步穩定物價增長，同時避免通膨過快上升。聯準會的降息策略也是預防經濟過熱。

4、減輕債務負擔

降低利率會降低政府和私人債務的融資成本，尤其對持有大量債務的個人和企業有利，進一步減輕還債壓力並促進經濟活動。

5、金融市場反應

股票市場可能受益於更寬鬆的貨幣政策，特別是成長型企業。但如果市場認為經濟前景不確定，可能會導致投資者情緒轉向保守。債券市場則可能因為降息後收益率下降，而使債券價格上升。

對世界經濟的影響

1、美元可能走弱

降息可能導致美元貶值，因為較低的利率降低了美元資產的吸引力。

2、資本流動

降息會使美國資產的收益減少，導致資本流向其他報酬率較高的市場（放眼全球女子覺得也沒有幾個市場了）。這可能帶動全球資本市場波動，尤其是對發展中國家的影響較大。

3、新興市場風險加

雖然美國降息「理論上」可能吸引資本流入新興市場，但當前的全球經濟秩序正在改變，新興市場的需求減少、貿易收縮等問題可能更加突出，導致其經濟風險增加。

（本文已獲碎念女子萬萬歲 Murmur Girl授權，未經同意禁止轉載）