美國降息2碼！全球股市喜迎「資金利多」　Q4旺季行情起跑

▲時序進入第四季旺季，全球股市有機會看漲。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布降息2碼，被解讀為「預防性降息」，雖然美股出現小幅震盪，不過保德信指出，過往美國降息期間，美股走升機率高，且隨時間進入第四季傳統旺季，統計近10年全球主要指數在第四季平均表現「幾乎全數上漲」，且強勢市場主要集中美國、日本、台灣、印度等，僅有俄羅斯股市收跌，顯見從現在起進駐市場，有高機率可搭上多頭列車。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，受惠於年底消費旺季行情，近10年來，MSCI世界指數在第四季平均漲幅達4.85%，而美股四大指數包括費城半導體、道瓊、標準普爾500指數（S&P 500）、那斯達克指數同期漲幅全數超越MSCI世界指數。

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另外，在亞股中，日經225指數、台股OTC與加權指數，還有上證綜合、印度、印尼等市場，也全數勝過MSCI世界指數，這些漲勢超前的市場，第四季漲幅平均高達4.8%至11%。

葉家榮指出，除了第四季向來為旺季，本次預防性降息有利於資金成本降低，對股市具正面幫助，雖然預防式降息主要是聯準會（Fed）看到近期美國勞動市場開始降溫，製造業持續疲弱。

不過，葉家榮發現，其他多數數據表現仍十分正向，包括美國第二季實質GDP成長3%、服務業PMI位於榮枯線之上、消費者信心回升，以及美國企業獲利今年仍有望達兩位數成長等，在在顯示基本面表現堅實，從聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）此次談話中也得到同樣看法。

葉家榮進一步分析，此次降息可說是經歷新冠疫情、高通膨帶來暴力式升息後的首次貨幣政策調整，一般來說，貨幣政策變動後的影響會有滯後性，仍需觀察資金成本從高峰適時紓解後，能否順勢延長此波多頭景氣循環，因此各項經濟指標仍將是聯準會持續觀察的重點。

另外，從歷史經驗來看，美股於9月的波動震盪往往較大，接下來10月至12月進入全球傳統消費旺季，上揚機率較高，研判美股醞釀先蹲後跳走勢機率提升。

葉家榮表示，自1995年以來，聯準會共採取3次預防性降息，從歷史數據分析，美股在降息期間皆以上漲回應，顯見資金寬鬆對提振市場信心有一定的助益，且在開啟降息後的6個月、1年、甚至2年，股市漲幅都相當亮眼，反映出「經濟成長+資金成本降低」，的確是聯準會透過預防性降息最想達到的成果。

針對美國降息後第四季股市投資，葉家榮建議，成熟市場最為看好美股，其次是日股及歐股，預期S&P500指數將在5,200點至5,800點區間波動，若美股回測季線支撐時可留意。

至於新興市場中，葉家榮表示，台股目前進入震盪盤整，兩萬點大關可望有撐，預估明年第一季輝達新一代AI晶片（GB200）出貨前，仍有高點可期；產業部分，除了AI相關題材外，也可聚焦醫療生化及基礎建設類股，在降息開啟時相關價值型產業可望受到資金青睞。