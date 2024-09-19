ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

美國降息2碼！全球股市喜迎「資金利多」　Q4旺季行情起跑

▲時序進入第四季旺季，全球股市有機會看漲。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布降息2碼，被解讀為「預防性降息」，雖然美股出現小幅震盪，不過保德信指出，過往美國降息期間，美股走升機率高，且隨時間進入第四季傳統旺季，統計近10年全球主要指數在第四季平均表現「幾乎全數上漲」，且強勢市場主要集中美國、日本、台灣、印度等，僅有俄羅斯股市收跌，顯見從現在起進駐市場，有高機率可搭上多頭列車。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，受惠於年底消費旺季行情，近10年來，MSCI世界指數在第四季平均漲幅達4.85%，而美股四大指數包括費城半導體、道瓊、標準普爾500指數（S&P 500）、那斯達克指數同期漲幅全數超越MSCI世界指數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，在亞股中，日經225指數、台股OTC與加權指數，還有上證綜合、印度、印尼等市場，也全數勝過MSCI世界指數，這些漲勢超前的市場，第四季漲幅平均高達4.8%至11%。

葉家榮指出，除了第四季向來為旺季，本次預防性降息有利於資金成本降低，對股市具正面幫助，雖然預防式降息主要是聯準會（Fed）看到近期美國勞動市場開始降溫，製造業持續疲弱。

不過，葉家榮發現，其他多數數據表現仍十分正向，包括美國第二季實質GDP成長3%、服務業PMI位於榮枯線之上、消費者信心回升，以及美國企業獲利今年仍有望達兩位數成長等，在在顯示基本面表現堅實，從聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）此次談話中也得到同樣看法。

葉家榮進一步分析，此次降息可說是經歷新冠疫情、高通膨帶來暴力式升息後的首次貨幣政策調整，一般來說，貨幣政策變動後的影響會有滯後性，仍需觀察資金成本從高峰適時紓解後，能否順勢延長此波多頭景氣循環，因此各項經濟指標仍將是聯準會持續觀察的重點。

另外，從歷史經驗來看，美股於9月的波動震盪往往較大，接下來10月至12月進入全球傳統消費旺季，上揚機率較高，研判美股醞釀先蹲後跳走勢機率提升。

葉家榮表示，自1995年以來，聯準會共採取3次預防性降息，從歷史數據分析，美股在降息期間皆以上漲回應，顯見資金寬鬆對提振市場信心有一定的助益，且在開啟降息後的6個月、1年、甚至2年，股市漲幅都相當亮眼，反映出「經濟成長+資金成本降低」，的確是聯準會透過預防性降息最想達到的成果。

針對美國降息後第四季股市投資，葉家榮建議，成熟市場最為看好美股，其次是日股及歐股，預期S&P500指數將在5,200點至5,800點區間波動，若美股回測季線支撐時可留意。

至於新興市場中，葉家榮表示，台股目前進入震盪盤整，兩萬點大關可望有撐，預估明年第一季輝達新一代AI晶片（GB200）出貨前，仍有高點可期；產業部分，除了AI相關題材外，也可聚焦醫療生化及基礎建設類股，在降息開啟時相關價值型產業可望受到資金青睞。

關鍵字： 美國降息股市投資台股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

雖美國聯準會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），啟動降息循環，惟中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，會中維持政策利率不變，利率連2凍，但祭出第7波調整選擇性信用管制措施，央行此次也同樣調存準率升1碼（0.25個百分點）。

2024-09-19 16:43
統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

統一集團（1216）今（19）日宣布，正式與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，在此新的合作架構下，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80％與20％股份，並委任Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂（Pete Wong）同時擔任電商合資公司執行長，帶領既有的營運團隊及規劃策略願景，與統一集團及Yahoo旗下各事業單位合作，持續推動電商業務發展。

2024-09-19 16:40
快訊／大雨開轟！新北市中和、土城　雙列一級淹水警戒

快訊／大雨開轟！新北市中和、土城　雙列一級淹水警戒

受到大雨來襲影響，經濟部水利署今（19）日下午3點40分針對新北市中和區、土城區發布一級淹水警戒，當地已出現明顯積淹水，呼籲民眾注意。

2024-09-19 15:58
台塑高階幹部在中國「被邊控」　公司：該員身體平安、行動自由

台塑高階幹部在中國「被邊控」　公司：該員身體平安、行動自由

近期不斷傳出有台灣民眾前往中國入境時遭到海關扣押，日前也傳出台塑（1301）集團1名高階幹部入境中國後遭到公安扣押，並在盤查結束後仍對其境管不讓回台，對此，台塑今（19）日發佈聲明指出，公司仍在瞭解中，目前該員身體平安、行動自由，正配合中國官方調查中。

2024-09-19 15:54
Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警

Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警

由於市場充滿美國聯準會（Fed）降息預期，國人瘋狂湧入債券ETF，根據櫃買中心統計，市場上共計已有85檔債券ETF，規模逾2.8兆元，每日成交值高達135億餘元，比起去年同期爆增168%，同時一般自然人（非法人戶）突破200萬人，櫃買中心示警投資人，ETF配息率不代表報酬率，也應注意市價與淨值折溢價情形。

2024-09-19 15:31
大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」　業界批：太過悲觀

大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」　業界批：太過悲觀

根據外媒Investing報導，摩根士丹利發佈報告，將記憶體廠SK海力士的目標價大幅下調54%，從26萬韓元下調至12萬韓元，並將三星電子的目標價下調27.6%，從10.5萬韓元降至7.6萬韓元，不過報告一出，也有不少業內人士認為這一看法太過悲觀。

2024-09-19 10:11
百萬股民揪心！00929填近2成後貼息　00918、00915緩步填息

百萬股民揪心！00929填近2成後貼息　00918、00915緩步填息

台股19日開低後翻紅，隨後於平盤震盪，其中，有3檔ETF包括復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）進行除息交易，正緩步邁向填息，不過00929在填息近2成後卻陷入貼息，讓多數投資人揪心。

2024-09-19 10:00
小資族卡位　00919零股交易超車台積電、鴻海

小資族卡位　00919零股交易超車台積電、鴻海

無畏大盤震盪，小資存股熱度不減，在聯準會降息前夕，小資族依舊最愛高股息ETF，觀察18日台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞，勝過台積電、鴻海、新光金成為台股小資最佳人氣王。進一步觀察前十大排行中，台股ETF就佔了6席，其中高股息ETF佔了5席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。

2024-09-19 10:22
19年來首見！Fed降2碼　有決策成員反對

19年來首見！Fed降2碼　有決策成員反對

聯準會（Fed）降息2碼創4年來首見，不過Fed理事會偏鷹派成員鮑曼（Michelle Bowman）卻對降息幅度投下反對票，為2005年、近19年來首位在聯準會投票決議中針對主席鮑爾建議政策方向投下反對票的成員。

2024-09-19 09:31
外媒爆台積電美國廠已開始量產　首位客戶是蘋果

外媒爆台積電美國廠已開始量產　首位客戶是蘋果

據外媒AppleInsider報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）已開始在美國亞利桑那州廠生產蘋果iPhone晶片，其中第一顆在美國生產的晶片將是蘋果A16。

2024-09-19 00:01

讀者迴響

熱門新聞

Fed確定降2碼　黃金價格瞬間飆破2590美元刷紀錄

即／聯準會決議「降息50個基點」　三大指數走高

00929陷貼息　00918、00915緩步填息

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

外媒爆台積電美國廠已開始量產　首位客戶是蘋果

快訊／大雨開轟！新北市中和、土城　雙列一級淹水警戒

60萬股民照過來！7檔台股ETF今除息　最高年化配息率逾10%

Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警

iPhone 16明開賣　郭明錤：員工價顯示需求弱

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366