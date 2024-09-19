國票金設租賃公司　拚年底前達成損益兩平

▲國票金控。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國票金控（2889）今（19）日召開法人說明會，因應美國聯準會（FED）降息2碼（0.5個百分點），旗下票券子公司過去積極調整、優化外幣債券部位投資組合以應對將啟動之降息循環；總經理陳冠舟表示，今年設立國票金租賃公司本（9）月份將正式開展授信業務，期望今年在提存前達成損益兩平。

國票金控1-8月稅後淨利15億5189萬元，EPS為0.44元，每股淨值11.82元，年化ROE為5.55%，子公司國際票券及國票證券稅後淨利分別為11億6565萬元及11億7,908萬元，分別較去年同期減少2.28%及成長50.46%，子公司國票創投因上市櫃股權投資評價損失，1-8月獲利較去年同期減少1億3094萬元，整體國票金控1-8月稅後淨利較去年同期增加4011萬元，增幅2.65%。

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陳冠舟指出，國際票券子公司因票券業務持續衝刺業務收益增加，外幣債券收益表現仍不理想，加上股權商品投資獲利減少，獲利較去年同期減少2.28%，但美元降息後將直接挹注損益表獲利，逐季轉佳；國票證券子公司則因股市交易市場日均量較去年同期高，經紀業務手續費收入及融資利息收入增加，獲利較去年同期成長50.46%。

另因國票證券經紀業務以市場自然人、中實戶為主，成交量雖有增加，但未能跟上大盤量值增加的幅度，致經紀業務市占率略為下滑。國票創投子公司獲利較去年同期衰退58%，係因基期因素較去年同期評價及處分損益減少。

國票金控表示，美國聯準會(FED)昨日降息2碼，宣告啟動降息循環，票券子公司過去積極調整、優化外幣債券部位投資組合以應對將啟動之降息循環，續減持收益率較低之短天期債券，買入中、長天期且收益率較佳之優質美元金融債與新興市場主權債，除可持續提升整體部位收益率、緩解利差損外，亦可提高未來美元降息循環啟動，利率下行時資本利得之獲利潛能。

雖然全球主要央行陸續轉向營造寬鬆貨幣政策環境，但國內央行維持緊縮貨幣環境可能性仍較高，將持續關注國內大型投資開發案、綠能產業、ESG及證券商動態，爭取他免保FRCP承銷商機，擴大授信利差。

國票金控今年設立國票金租賃公司，對國票授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務，本月份將正式開展授信業務，期望今年在提存前達成損益兩平，目前主要資金運用於定期存款、承作附賣回債券及免保票買斷，以賺取利息收入。

此外，由於主管機關開放網銀線下作業服務，樂天國際商業銀行已承辦多筆聯貸案參貸業務，並積極規劃辦理企業貸款試辦業務，提升貸款餘額，利息收入穩定增加，有助於縮短未來損益兩平期間。

國票金控致力永續經營發展，積極拓展綠色商機，包括綠能融資業務的發展、綠色票券承銷及綠色債券投資等業務積極投入，2024年國票金控簽署加入碳核算金融聯盟PCAF，導入PCAF方法學以盤查範疇三投融資活動之溫室氣體排放情形，展現淨零排放的決心，朝永續先行者的目標邁進。