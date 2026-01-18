台積電打臉在野黨殺「積」取卵說！　台灣再蓋4座先進封裝廠

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者張靖榕／綜合報導

台美關稅談判拍板，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，國民黨主席鄭麗文卻批評相關安排形同「殺積取卵」，直指國難當頭。然而，半導體供應鏈指出，台積電今年仍將持續加碼在台投資，規劃於南部科學園區與嘉義地區再興建4座先進封裝廠，預計22日由資深副總經理暨副共同營運長侯永清對外說明，顯示台積電後段關鍵產能依舊以台灣為核心布局，有助破除長期存在的「美積電」認知戰說法。

在台再新建4座先進封裝廠

供應鏈表示，配合先進封裝CoWoS產能長期供不應求，台積電去年購入群創位於南科的廠房，經改建後已陸續完成裝機並投入生產；嘉義園區方面，2座先進封裝廠正加速興建，施工期間雖曾遭遇工安事件及風災、豪雨等干擾，但相關問題已逐一排除。其中1座預計今年上半年量產，另1座完工後將進入裝機階段。

赴美設廠早在計畫中 在台擴產破除疑慮

後續投資方面，台積電也將持續推動嘉義園區二期的2座先進封裝廠，以及南科三期的2座先進封裝廠，顯示在台後段製程產能布局仍在擴大。供應鏈認為，台積電一方面赴美設廠，另一方面同步在台擴產，有助回應外界對其投資重心外移的疑慮。

值得注意的是，台積電嘉義先進封裝廠於去年施工期間曾發生多起工安事故，暴露承包商在安全管理與人員教育訓練上的不足。經台積電全面檢討並加強督導後，目前工程已逐步回到正軌。

台積電資本支出上修

台積電日前召開法說會也釋出最新資本支出規劃，今年資本支出上修至520億至560億美元，創歷史新高，並預告將提高先進封裝與光罩製作的投資比重，相關資本支出占比可望介於10％至20％，高於過往水準。公司並預期，先進封裝全年營收貢獻將超過10％，高於去年的約8％，未來5年成長速度也將高於公司平均值。