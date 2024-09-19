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快訊/貨櫃船10/1不漲了　10/15含港口壅擠附加費美國線每大箱漲3千

▲全球主要港口壅塞是形成天價運費主因之一。（圖／港務公司提供）

▲貨櫃船公司10/1漲價延10/15實施，含港口壅擠附加費美國線每大箱擬漲3千美元。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

超大型貨櫃船公司指出，本周美國線運價持續下跌，但跌幅收斂，估計下周仍將續跌，美西線運價相對有支撐，船公司已經取消10月1日漲價計畫，改為10月15日美國線每大箱(40呎櫃)基本運價調高2000美元，因美東罷工或怠工可能，外加1000美元港口壅擠附加費，以取代10月1日到期的旺季附加費。

這家攬貨公司負責人指出，船公司雖然已經進行大幅減班，但因目前裝船運往美東的貨很可能遇到罷工或怠工，貨量明顯減少，減班後裝載率僅有七成左右，美西線則因有轉來的美東貨，出現滿艙狀況。

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中大型攬貨公司則指出，下周估計美西線運價可以撐得住，美東線會持續下跌。由於中國十一長假將休假一周，復工後約要一周後才會開始出貨，市場貨量減少，受美東碼頭問題影響程度也減少，但如果罷工或怠工超過一周，影響逐漸擴大，運價就有機會回升。

由於美東國際碼頭工人協會(ILA)開的條件太高，加上罷工或怠工有助運價回升，代表資方的美國海運聯盟(USMX)沒有要妥協的意思，能否打開僵局要看美國白宮態度。

美國當地媒體報導，拜登政府表示不會援引聯邦法律來阻止罷工行動。如果爭端威脅到國家安全或安全，美國總統可以援引《塔虎脫-哈特利法案》迫使工人重返工作崗位，並在80天的冷靜期內恢復討論。

與此同時，由177個行業協會組成的團體本周寫信給拜登總統，指出此時的罷工將對經濟產生毀滅性影響，特別是在通貨膨脹呈下降趨勢的情況下...... 在這個關鍵時刻，各方必須重返談判桌，不要參與可能損害經濟的破壞性活動。經濟以及數以百萬計的企業、工人和消費者依賴通過東海岸和墨西哥灣沿岸港口的無縫進出口貨物流動。相關協會敦促政府與ILA和USMX合作達成新的主合同。

目前美西線每大箱運價在4500-5300美元之間，美東在4300-5300美元，美東運價仍有低於美西線的倒掛現象，非聯盟船美西運價則在3800到3900美元之間。歐洲線運價下跌較明顯，目前每大箱運價約在4000美元上下。

關鍵字： 貨櫃船10月初不漲10月中美國線漲3千

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