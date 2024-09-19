Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

由於市場充滿美國聯準會（Fed）降息預期，國人瘋狂湧入債券ETF，根據櫃買中心統計，市場上共計已有85檔債券ETF，規模逾2.8兆元，每日成交值高達135億餘元，比起去年同期爆增168%，同時一般自然人（非法人戶）突破200萬人，櫃買中心示警投資人，ETF配息率不代表報酬率，也應注意市價與淨值折溢價情形。

債券ETF規模持續成長，根據櫃買中心統計，截至今年9月13日止，共85檔債券ETF在櫃買中心掛牌交易，總資產規模達2.84兆元，相較去（112）年底2兆元，增長幅度達42%，規模持續創歷史新高。

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另同時期，上櫃債券ETF總成交金額達2.31兆元，成交日均值達135.94億元，相較去年日均值50.71億元大幅成長168%，交易十分熱絡，今年以來國內債券ETF市場增長動能，主要源自一般投資人的踴躍參與帶動，目前債券ETF自然人交易人次已突破2百萬人次，顯示債券ETF已成為投資人資產配置的重要標的。

櫃買中心表示，觀察今年以來成交量前五大之債券ETF，大致以長天期美債ETF及可利息收益的投資級公司債ETF為主，長天期美債ETF主要因其對市場利率敏感度較高，當利率下降時會有較大的價格漲幅，許多投資人預期未來將降息，選擇投資長天期美債ETF，可獲取未來降息所帶來的較大資本利得，但相對也需承擔較大的利率風險；而投資級公司債因有較高利息收益，故通常有穩定的較高配息率，但信用風險則相對美國公債為高，投資人可依自身需求及對未來利率走向看法，挑選適合自己的債券ETF商品。

櫃買中心提醒投資人，ETF配息率不代表報酬率，且過去配息率亦不代表未來配息率，基金經理人仍會根據可分配收益來決定分配與否，另部分ETF設有收益平準金機制，較不會發生因大量申購而有配息率被稀釋的問題，投資人可至公開資訊觀測站查詢各檔ETF的股息、資本利得、收益平準金等項目占比資訊，建議投資人在購買任何ETF商品前，均需詳閱公開說明書，以了解相關投資風險如市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險及匯率風險等；在購買ETF商品後，也應注意市價與淨值之折溢價情形。

目前櫃買中心債券ETF資產規模位居亞洲第一，所追蹤之標的指數相當多元，包含美債、全球公司債、金融債、新興市場債、非投資等級債及ESG等，而為提供投資人更多樣化的ETF商品選擇，主管機關於今年7月底宣布開放主動式ETF及多資產ETF，初期將先開放主動式股票與主動式債券ETF（不強制須有績效參考指標）與被動式多資產ETF（股債平衡型ETF），櫃買中心將配合主管機關政策修訂ETF上櫃相關規章，並積極推動新商品上櫃掛牌，以滿足投資人資產配置的需求。