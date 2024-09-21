美國邁阿密食品展首見TAIWAN SELECT專館　台灣好食品美味登場

▲左起外貿協會副處長呂秀玲、達拉斯台貿中心賴主任、邁阿密經濟文化辦事處周處長及游副處長共同出席為TAIWAN SELECT 館揭開序幕。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為加強協助台灣食品中小企業拓展海外市場，經濟部國際貿易署與外貿協會聯手推出「TAIWAN SELECT-台灣好食品主題專館」，徵集台灣近3年國內外得獎產品，於4項國際食品展巡迴展出，接續泰國、韓國、菲律賓之後，9月16日至18日最後一站壓軸於美國邁阿密食品飲料展(Americas Foods & Beverage 2024)登場，展示共77家企業約150件台灣嚴選食品、

展出類別包含點心糕餅、飲料、茶飲、醬料、米麵製品及魚畜加工產品等。現場也邀請當地主廚以台灣食材料理上菜，如風味獨特的拌麵及珍珠奶茶，吸引眾多當地買主來館品嚐及參觀。



美國食品飲料展今年邁入第28屆，該展會每年皆得到美國政府、南美和加勒比海地區協會及其他國家食品協會的支持，為拓展美洲市場之重要平台。展覽為期3天，本次為台灣首度參展，台灣好食品主題專館以台灣珍奶為整體形象亮眼且辨識度高，展出產品所獲獎項包括Monde Selection、ITQI、Clean Label潔淨標章、清真驗證、新味食潮(Fun Food Taiwan)或臺灣各縣市最佳伴手禮獎等，直接呈現台灣食品的高品質及實力。

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好食品館開幕活由邁阿密經濟文化辦事處處長周啟宇、副處長游嘉翔、達拉斯台貿中心主任賴文毅及外貿協會副處長呂秀玲共同揭開序幕。展覽期間通路商、進口商、餐飲業、買主與媒體等來館參觀及享用台灣直送的美味。

展期每天皆有集客活動，以台灣特色的夜市小遊戲打彈珠、套圈圈跟參觀者有趣互動，吸引買主前來體驗並藉機提供試吃品，進而增加曝光及促進採購機會。

台灣館每日提供珍奶、烏龍茶、鳳梨酥、餅乾以及獨特的冬瓜茶吸引買主停留洽詢，包含佛羅里達州前幾大超市如New York Mart、東方超巿、百佳超市，其對於少糖少添加物產品、麵類、油品、醬料等都有高度興趣，並稱讚台灣食品品質良好，外包裝也越來越吸引目光。

當地也同時經營餐廳的進口C商，相當滿意鳳梨酥，願意協助外銷至美國；邁阿密當地的餐廳也有興趣結合珍珠製作創意調酒；佛州最大的亞洲食品進口商將評估進口批發至美國餐館及超市通路。

另外，由於邁阿密地理位置為美國往中南美洲及前往世界各國重要港口，因此也有來自不同國家買家洽詢，例如巴西食品進口商對於珍珠類產品有興趣、祕魯食品商對於杏仁餅乾相當驚艷喜愛、哥斯大黎加超市特別詢問不同款式的醬料、牙買加的健康中心前來尋找健康無添加的食品，以及波蘭食品批發商搜尋新的產品等，展期三天遇到來自世界各地的食品業者，見識到所謂美食不分國界，台灣食品也可以有實力拓展到更多市場。

美國為我國第8大貿易夥伴，更是我國農產食品第1大出口國，其市場龐大，尤其是糕餅、麵食、珍珠樹薯、糖食佔食品出口大宗，受到當地消費者喜愛。近年美國消費者追求便利、多樣化新奇產品，且重視食安及健康，故食品包裝清晰的營養標籤極為重要。

由於美國食品進口法規嚴謹、程序及文件繁瑣，業者表示要外銷美國相較有難度門檻較高。此次外貿協會與當地業者合作進口食品，協助台灣中小企業得以產品或樣品參展，實地蒐集買主反饋及商機，可作為後續拓展美國市場的參考。而企業必須積極準備相關文件、申請認驗證，是出口美國市場的重要第一步。

今年為了向全球市場展示TAIWAN SELECT的好食品，外貿協會巡迴於泰國、大韓民國、菲律賓及美國等地設置台灣好食品館，以創新的方式將更多台灣食品在不同國際市場曝光，創造話題。

接下來還有多項海外推廣活動陸續接棒，包含巴黎食品展、西英法商機媒合團及星馬中東商機媒合團，將持續以TAIWAN SELECT行銷全球、爭取商機。