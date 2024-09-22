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散熱三雄比價效應　專家點名雙鴻、奇鋐先補漲

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股華安

散熱三雄：健策3653、雙鴻3324、奇鋐3017比價效應！雙鴻、奇鋐即將補漲！

說到散熱族群，大家一定最先想到散熱三雄這三檔股票，分別是:

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1、健策 (3653)
健策科技專注於提供電子散熱解決方案，主要為高效能運算與伺服器市場提供產品。健策除了是輝達之外，更是Intel及AMD兩大半導體廠均熱片主要供應商，隨著 AMD 的 CPU 和 GPU 在高效能運算領域的市佔率上升，健策受益匪淺。特別是在伺服器、數據中心等應用中，健策的散熱技術能夠有效支撐高效能晶片的散熱需求。

▲▼散熱三雄分析。（圖／玩股網授權ETtoday刊載，下同）

▲▼散熱三雄分析。（圖／玩股網授權ETtoday刊載，下同）

2、雙鴻 (3324)
雙鴻精密專注於散熱模組、均溫板等散熱技術，廣泛應用於伺服器、筆電及高效能運算裝置。隨著 AI 和雲端計算技術的快速發展，伺服器市場對高效能散熱解決方案的需求日益增加，雙鴻作為這些技術領域的關鍵供應商，正受益於此趨勢。此外，雙鴻在2023年大力擴展其在伺服器領域的布局，繼水冷板 後，冷水分配器 (CDU) 分歧管 (CDM) 也陸續獲得 ODM 廠以及 CSP 業者認證，未來幾年有望持續享受這一市場帶來的成長機會

▲▼散熱三雄分析。（圖／玩股網授權ETtoday刊載，下同）

3、奇鋐 (3017)
奇鋐科技以伺服器散熱模組為主力產品，專注於資料中心及高效能運算領域。隨著全球對於 AI 技術的需求大幅增加，伺服器的更新需求加速，帶動了奇鋐在此領域的業績上揚。2024年，隨著多家國際大廠對高效能伺服器的需求大增，奇鋐的技術與產品線被市場廣泛採用，營收與EPS皆表現強勁。

▲▼散熱三雄分析。（圖／玩股網授權ETtoday刊載，下同）

EPS與股價分析
．EPS 獲利表現比較
健策作為AMD的概念股，隨著伺服器和高效能運算領域的需求持續增長，EPS穩定成長。雙鴻的EPS表現隨著高效能產品需求增加而有所提升，尤其在5G與雲端運算領域。奇鋐的EPS表現同樣強勁，得益於資料中心和伺服器市場的需求。

．股價位階分析
三檔股票上半年EPS比較上健策:11.08、雙鴻:11.75、奇鋐:9.16，以EPS比較之下，雙鴻、奇鋐相對於健策的股價位階較低，且其本益比顯示出較高的投資價值。雙鴻和奇鋐的未來成長潛力相當可觀，隨著伺服器市場的擴張，這兩支股票仍有進一步走高的空間。

以財報來看，雖然健策(3653)的毛利率、營益率，均優於雙鴻(3324)、奇鋐(3017)，但從股價來看目前健策的股價已高於他們兩倍以上，而雙鴻甚至上半年EPS比健策還高，近期雙鴻、奇鋐在年線震盪盤整，將於十月之後季線扣抵，在明年伺服器出貨即將大增下，散熱族群可望出現比價效應，投資人可以把握機會逢低佈局，雙鴻、奇鋐股價有望再回前高。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

本文由《玩股網》授權《ETtoday新聞雲》刊登，不得轉載

關鍵字： 散熱奇鋐雙鴻健策

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