高通中短期需要台積電！　華爾街分析師：併英特爾恐拖累毛利率

▲高通。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國半導體大廠英特爾（Intel）與高通（Qualcomm）整併的消息持續熱議，不過有華爾街分析師對併購案持疑，除了認為高通無助解決Intel現有難題以外，還可能會拖累毛利率，「就算整併成功，因為台積電技術領先，高通中短期內依舊需要台積電。」

《華爾街日報》報道競爭對手高通已就收購這家陷入困境的半導體公司接洽後，英特爾股價週五晚間上漲。但《Barron's》報導，有基金經理人對交易是否會發生持懷疑態度。

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「高通將繼承英特爾的所有挑戰。高通沒有什麼獨特之處可以顯著幫助解決這些問題，」Gabelli Funds 的投資組合經理Hendi Susanto 在一封電子郵件中表示。

Gabelli Funds 在這兩家公司均持有少量股份。第二季的監管文件顯示，該公司持有略高於19000股的高通股票和略高於 133000 股的英特爾股票。

Susanto認為，收購目前市場估值略低於950億美元的英特爾，將對高通的毛利率、營業利潤、每股盈餘和現金流造成「重大財務挫折」。

另外，收購英特爾也無助於減少高通對晶片代工巨擘台積電的依賴，這是高通不尋求交易的另一個原因。

Susanto指出，台積電在製造技術上仍領先於英特爾，在最樂觀的情況下，高通中短期內仍需依賴台積電。

高通可能有能力承擔與英特爾的交易。這家行動晶片巨頭的估值是英特爾的兩倍多，市值約1880億美元。根據其最新的收益報告，該公司的資產負債表上還有約 130 億美元的現金。

但在行動裝置晶片開發以及新興的人工智慧領域，英特爾未能跟上輝達、超微和博通等競爭對手的腳步。儘管英特爾仍然是個人電腦和伺服器半導體領域的領導者，但超微（AMD）和其他公司一直在穩步蠶食英特爾的市佔率。

Susanto也指出，高通已經在嘗試在個人電腦市場與英特爾競爭，這可能會降低交易的可能性。高通公司使用領先晶片設計公司安謀（ARM）的技術開發了用於電腦的微處理器。