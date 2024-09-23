豪雨炸全台！3天帶來2億噸水量　4水庫蓄水率100％

▲曾文水庫。（圖／記者林東良翻攝）

記者廖婕妤／台北報導

受到鋒面及低壓帶影響，全台近日下起豪大雨，進一步為水庫帶來豐沛雨量，根據水利署統計，這3天降雨替全台水庫帶來2億噸水量，其中，曾文水庫加上烏山頭水庫預估總降雨入流量達7300萬噸；截至上午9點，寶二、湖山、曾文、南化等4座水庫蓄水率100％。

根據水利署統計資訊，自9／20上午7時至9／23上午7時，預計總降雨入流量為2億20萬噸，其中有1億2348萬噸降雨已流到水庫，剩下7673萬噸仍在集水區，未來幾天就會慢慢流到水庫。

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若以各大水庫來看，曾文+烏山頭水庫預估總降雨入流量為7300萬噸，翡翠水庫預估總降雨入流量為5230萬噸，南化水庫預估總降雨入流量為1800萬噸，石門水庫預估總降雨入流量為1780萬噸。

截至今日上午9點，石門水庫蓄水率99％、翡翠水庫82.18％、寶二水庫100％、永和山水庫99.48％、鯉魚潭水庫99.78％、德基水庫95.33％、日月潭水庫97.62%、湖山水庫100％、仁義潭水庫98.13％、白河水庫85.48％、烏山頭水庫92.17％、曾文水庫100％、南化水庫100％。

此外，目前湖山水庫、德元埤水庫、曾文水庫、南化水庫、阿公店水庫、牡丹水庫等正在放水中，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。