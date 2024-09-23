快訊／5張5-6月千萬發票無人領　最低花21元買飲料中大獎

▲統一發票資料照。（圖／記者林懿捷攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年7-8月消費的統一發票大獎號碼即將在本周三（25日）開出，但財政部統計，113年5-6月期統一發票百萬元以上獎項還有19張未兌領，其中5張中獎金額高達千萬元，有民眾在超商僅花21元買飲料就中最大獎但未來領取，財政部指出，所有獎項兌領期限在11月5日到期，呼籲中獎人把握時間，不要和財神爺擦身而過。

財政部統計資料顯示，19張未兌領的百萬元獎項，消費地遍及7-11、全家、萊爾富與OK便利商店等4大超商，飲食相關消費最多，另外電話費、電費帳單也在其中，呼籲民眾速速找出發票兌領。

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5-6月百萬元以上大獎發票兌領情形如下：

1000萬元特別獎號碼「86396830」

已兌領10張，還有5張未領取

1、安麗日用品（Amway）｜台北市松山區敦化北路 168號11樓

▸物品，4860元



2、STARBUCKS COFFEE（星巴克）｜新北市中和區和平街 1號、1-1號、1、2樓

▸飲品等，共209元



3、中華電信（台中營運處）｜台中市西區市府路 37號

▸行動月租費，588元



4、全家Family Mart（福興福利分公司）｜彰化縣福興鄉彰水路 50、52號1樓

▸飲品21元



5、興鴻生鮮超市賣場（鼎青企業社）｜台中市大甲區中山路 2段202號

▸物品等，共169元

200萬元獎號「53267964」

已兌領11張，還有8張未領

1、App Store（Apple Distribution International Limited）｜台北市信義區

▸應用程式，820元



2、7-ELEVEN（統一超新北市第209分公司）｜新北市新莊區龍安路 256號1樓

▸飲品，92元



3、OK mart（來來超商第1468門市）｜苗栗縣竹南鎮大營路 211-1號

▸飲品等，共65元



4、MACU麻古茶坊（昱恩企業社）｜台南市東區東門路 2段125號1樓

▸飲品，30元



5、McDonald's（麥當勞，和德昌馬公中正分公司）｜澎湖縣馬公市光明路 30號1至2樓

▸飲品等，共93元



6、鮮茶道（茗泉商行）｜屏東縣內埔鄉昭勝路 137號

▸飲品，151元



7、7-11（高雄市第186分公司）｜高雄市楠梓區軍校路 658號1樓

▸菸品，220元



8、7-11（高雄市第384分公司）｜高雄市鳥松區大仁北路 2號1樓

▸食品，35元



100萬元雲端發票專屬獎共24張領走，未領6張

1、App Store（ Apple Distribution International Limited）｜台北市信義區

▸應用程式，170元



2、遠傳電信｜台北市內湖區瑞光路468號5樓

▸電信費，499元



3、OK mart（來來超商高山頂營區門市）｜桃園市楊梅區南高山頂10-1號

▸飲品，103元

4、Hi-Life萊爾富（萊爾富第3840分公司）｜新北市三重區龍門路176號1樓

▸食品等，共133元



5、台電（台電中區營業處）｜台中市中區自由路2段86號

▸電費，113元



6、Hi-Life萊爾富（萊爾富第4524營業處）｜高雄市鳳山區維武路1號

▸食品等，共95元