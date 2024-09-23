雲品首推週休三日「1年多52天假」　釋出40個職缺

▲雲品溫泉酒店持續徵才。（圖／雲品提供）



記者廖婕妤／台北報導

雲品（2748）旗下溫泉酒店日月潭率先試行週休三日政策，等於讓員工每年多出52天的假，引發社會廣泛討論，飯店表示，確實收到較以往更多的求職申請，雲品溫泉酒店將於10／9舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺，以求達到各部門都能週休三日的排班需求。

雲品國際董事長盛治仁表示，週休三日政策在員工薪資不變的前提下，讓員工每年多出52天假期。雲品已於9月開始實施週休三日，無特別限制僅能在7天內多增加安排1日休假，同仁可自由選擇休假區段，因此，員工有機會連續休假5天以上，便於安排旅遊或進修發展更多職能與興趣。

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盛治仁指出，針對因工作需求而無法即刻增加休假的同仁，飯店除了在收到履歷後盡速安排面試，以增加員工數量來緩解工作量以求達成週休三日的目標，現階段也將以日薪計算方式，在下次發薪時匯入員工帳戶，等同加薪13％，針對需要延長工時的員工，酒店亦提供加班費或補休制度，讓同仁能靈活安排工作與休息時間。

雲品指出，為達到週休三日排班需求，雲品溫泉酒店將於10／9舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺，職缺包含餐廳主管、櫃台主管、總機客服、訂房中心專員、房務員、活動指導員、救生員、餐廳廚師等，從管理職至基層人員空缺，歡迎二度就業者和社會新鮮人一同加入雲品的行列。

此外，根據1111人力銀行調查顯示，除了薪資外，求職者最關注「優於勞基法的年假天數」，其次為「週休三日」和「購屋/租屋補助」。為吸引更多人才，雲品溫泉酒店不僅試行週休三日，還為外地員工提供宿舍，酒店也提供員工通勤接駁車和免費工作期間餐食，讓同仁無須擔心食宿問題，減輕生活與經濟上的壓力。任職滿一年者更享有免費入住集團飯店一晚及員工旅遊補助，公司也有提供視障按摩師服務、員工舒壓課程，讓員工能在更多休息日中獲得充分放鬆，在工作期間也能有舒壓放鬆的管道。