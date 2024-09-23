台積電砸近2405億元增資美國廠　投審會准了

台銀黃金存摺刷2720元天價！砸10萬入手 不到一年賺逾4萬

受惠聯準會（Fed）降息、地緣政治因素影響，國際金價刷每盎司2625.89美元歷史新高，台銀黃金存摺賣出價今（23）日上午11點35分同步掛出每公克2720元台幣新天價，若與近1年低點、去年10月6日賣出價每公克1873元台幣相較，漲幅已逾4成，去年10月初砸10萬買黃金存摺，放不到1年可賺逾4萬元。

光聖股價被盯上！提早開獎：8月淨利8200萬元「年增逾4倍」

光通訊廠光聖（6442）近日因周轉率、沖銷成交比率等因素被證交所列入注意股，也應要求公告相關財務訊息，光聖8月淨利8,200萬元，年成長413%；單月每股淨利（EPS）1.08元。

快訊／最新港口業務中斷險 承保範圍包括封鎖台灣在內

紅海危機與美東罷工可能，讓港口業務中斷危機突顯，近日紐約Broker Marsh,Lloyd(達信與英國勞氏合作)與日商Tokio Marine Kiln (東京海上動力，TMK)已為港口設立了業務中斷保險，以應對日益增長的貿易中斷風險，例如紅海危機、美東罷工與中國入侵/封鎖台灣等。

統一超攜手Meta打造交貨便結帳系統 與團購系統商推新店取模式

統一超（2912）7-ELEVEN攜手統一數網與Meta合作，於全台通路首創「7-ELEVEN交貨便Messenger結帳系統」，消費者在 Facebook指定商家上瀏覽到有興趣的商品時，只要點開該品牌商家的 Messenger，並依照聊天機器人所詢問的對話，選擇7-ELEVEN門市寄送資訊，即可完成交易到指定門市取貨。

輝達Blackwell平台助力 研調：明年液冷散熱滲透率將超過20%

根據TrendForce最新調查，隨著NVIDIA Blackwell新平台預計於2024年第四季出貨，將助益液冷散熱方案的滲透率明顯成長，從2024年的10%左右至2025年將突破20%。由於全球ESG意識提升，加上CSP加速布建AI server，預期有助於帶動散熱方案從氣冷轉向液冷形式。

銀樓金價飆每錢10540元天價 業者喊「賣舊金抵抗金龍海嘯」

受到國際金價飆漲加持，銀樓黃金報價今（23）日開市第一盤就看到每錢10540元天價， 台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，金價飆漲速度超過預期，在央行打房緊縮資金下，預計未來1、2個禮拜內就會看到賣舊金潮、這些客群主要是為了用黃金變現對抗房貸緊縮出現「金龍海嘯」而生。

創惟遭駭恢復中 公司：無重大影響

IC設計業者創惟（6104）今日發布重訊公告，部份資訊系統遭受駭客攻擊，不過目前資訊系統陸續恢復中，評估對公司營運並無重大影響。

雲品首推週休三日「1年多52天假」 釋出40個職缺

雲品（2748）旗下溫泉酒店日月潭率先試行週休三日政策，等於讓員工每年多出52天的假，引發社會廣泛討論，飯店表示，確實收到較以往更多的求職申請，雲品溫泉酒店將於10／9舉辦大型招募會，釋出多達近40個職缺，以求達到各部門都能週休三日的排班需求。

機殼股大紅柱！晟銘電、迎廣飆漲停 AI伺服器業績持續推升

AI伺服器續熱，激勵機殼廠晟銘電（3013）攻上漲停價130元，拉出一根大紅柱；另外，迎廣（6117）股價也走高，最高價一度來到104元，差點亮出漲停，漲幅皆見到逾9%而受投資人矚目。

台積電否認赴阿聯設廠 公司強調「目前無新海外投資計劃」

根據路透社引述華爾街日報報導，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）高層已於近日走訪阿聯，針對一座與台積電在台最大、最先進設施不相上下的廠區有關事宜進行討論，不過對此台積電表示，公司正專注於現有的全球佈局專案，目前並沒有新的海外投資具體計劃，等同否決有設廠計畫。