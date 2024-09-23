台積電砸近2405億元增資美國廠　投審會准了

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部投資審議會今（23）日召開第12次會議，會中核准5件重大對外投資案件、總金額約新台幣2524億元，其中，台積電（2330）砸75億美元（約新台幣2404.8億元）增資美國亞利桑那州廠也順利過關。
投審會說明，本次對外投資案核准2件，分別為台積電以75億美元（約新台幣2404.8億元）增資美國亞利桑那州廠，從事經營積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電路輔助設計業務；以及緯穎（6669）以6000萬美元（約新台幣19.23億元）增資馬來西亞廠，從事經營雲端資料中心產品製造及買賣等業務。
投審會指出，僑外投資也核准1件，為丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新臺幣78億元增資沃旭東南大彰化控股，從事經營一般投資業。
此外，對中國大陸投資則核准2件，分別是鴻海（2317）以2700萬美元（約新台幣8.65億元）間接增資鴻富錦精密電子（成都），從事經營平板電腦及筆記型電腦產銷業務；以及致伸科技（4915）提高持股比率，以4230萬3718美元（約新台幣13.56億元）間接受讓取得惠州迪芬尼聲學科技22.99％股權，從事經營音響設備製造、銷售及可穿戴智慧設備製造和銷售等業務。
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