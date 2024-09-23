momo喜迎20周年成長卻趨緩　谷元宏指一大原因讓電商營收被稀釋

▲momo富邦媒啟動「20週年品牌轉型工程」，由momo總經理谷元宏（左3）率領經營團隊，揭開新一代的品牌識別設計與品牌標語。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

momo富邦媒日前公告今年度8月份營業收入，單月全公司合併營收約新台幣87.6億元，不過總經理谷元宏提到，台灣電商市場競爭程度維持穩定，沒有加劇現象，滲透率仍低，市場還有拓展空間，但momo今年成長放緩，營收不如以前亮眼，原因並非完全來自競爭，主要受大環境影響，出國人潮增加，高消費、精品消費轉移至海外，若觀察銷售數據，站內消費人數及購買頻次未減少，然而單價降低，荷包裡的錢因出國被稀釋，使得消費更加謹慎。

momo今（9/23）迎來創立20週年，總經理谷元宏率領經營團隊，啟動「20週年品牌轉型工程」，揭開新一代的品牌識別設計與品牌標語，強調提供「更多更多」，滿足消費者「逛」的樂趣。在下一階段挑戰中，谷元宏表示，mo店家、廣告和直播平台，是momo在5年計畫裡面最重要的三件事情。

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谷元宏指出，除了利用AI和大數據分析等技術提升購物體驗，最基本的前提是商品一定要越來越豐富，例如mo店家上架的商品數已破百萬，是非常大的長尾效應之外，嘗試針對不同分眾設計的moPlus會員訂閱制服務推出後，從9月初到現在已經有破萬會員，雖然是一個實驗性計畫，但從數字看起來，大家反應還算熱烈，未來也將針對會員權益再做調整。

而有業界人士提到，現在台灣本土電商有規模並獲利的僅momo購物網及東森購物網（含電視購物），但今年2024年，二家電商平台的成長力道與獲利也不及過去3年。谷元宏認為，對momo來說，就要跑快一點、「餅」吃多一點，吃到的比競爭對手多，接下來電商市場一定會成長，台灣不會停留在13%。

▲東森購物紙箱採用90%以上回收紙，印刷面積逐年降低，從60%降至20%，以高標準來響應環保政策。圖上方為舊版紙箱，下為新版紙箱。（圖／東森購物提供）

東森購物則是樂觀其成，表示電商經營已經是紅海，各家無所不用其極爭取市占率，東森購物也積極投入AI創造多元創新，提升效率並滿足顧客需求，同時也落實永續ESG，早在2020年就開始進行綠色革命，與物流、包材業者，甚至是產品供應商攜手合作，從源頭減量包材使用，全面不使用PVC材質之包材，紙箱印刷面積更從60%降至20%，同時推出循環袋和環保便利袋後，紙箱、封箱膠帶的使用量明顯下降，年使用率約降低11%，緩衝材的總量年使用率約減少了23％，證明綠色革命的成果，創新與永續發展並行，為消費者打造更好的購物體驗。