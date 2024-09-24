美東碼頭罷工機率高！長榮重返200元完成填息　萬海漲逾8％

▲長榮海運。（圖／長榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

台股今（24）日走弱，航運族群表現相對抗跌，受到中東戰事及美東碼頭工人罷工等因素影響，預計運價有望回升，將有助於船公司Q4獲利，貨櫃三雄今日股價亮眼，其中長榮（2603）盤中漲逾5％、耗時近3個月順利完成填息，股價重回200元關卡。

長榮在今年6／27除息每股10元，除息參考價為190元，但受到賣壓、海運業不確定因素等影響，填息之路沒有那麼順暢，不過，近期紅海危機未解、加上美東碼頭工人罷工機率增加，帶給後續運價有漲價的想像空間，加上上周五法說會中，經營團隊也釋出樂觀看法，推升長榮股價表現，今日盤中最高漲逾5％至205元，順利完成填息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮指出，中東戰爭、紅海危機仍無法停火，船隻繞道部分碼頭仍出現塞港狀況，加上美東碼頭工人罷工「可能性非常高」，以及明年農曆年提早到來，Q4貨運量仍穩定樂觀；法人也維持買進等正面看法，目標價上看250元。

此外，貨櫃三雄中萬海（2615）在6／13率先除息每股1.5元，當天一開盤就順利填息，今日盤中股價最高也漲逾8％至89元；陽明（2609）同樣7／9除息2元當天秒填息，今日盤中最高漲逾5％至67.9元。