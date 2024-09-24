中美晶GDR完成訂價、每單位5.17美元　折價5.7%

▲中美晶。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／綜合報導

中美晶（5483）宣布於23日完成2.84億美元海外存託憑證發行訂價。本次發行共 5,500 萬單位海外存託憑證（GDR），將於盧森堡證券交易所掛牌，每一單位海外存託憑證表彰一股中美矽晶普通股，發行價格為每單位5.17美元（折合新台幣165.43元），較訂價日之中美矽晶普通股每股收盤價折價約5.74%。本次募資用途為充實原幣購料所需之資金。

中美矽晶表示，公司近年成功轉型與多角化投資佈局斬獲豐碩成果，除了子公司環球晶圓的半導體晶圓研發、設計及製造業務外，集團事業版圖更擴展至再生能源、半導體汽車元件、特殊氣體、化合物材料及化學材料等多項產品領域。在半導體、汽車電子元件方面，中美矽晶透過與上下游策略結盟，建構具競爭力的產業鏈布局，並藉由其自身擁有的國際資源和半導體行銷網絡持續推動集團企業成長。除了半導體、汽車電子元件和相關應用材料外，中美矽晶持續擴大再生能源領域的業務，包含風電、水電和太陽能等綠電銷售，供應給半導體客戶以及集團公司的內部需求。再生能源與淨零碳排放已是全球必然的發展趨勢，中美矽晶已擁有再生能源產業完整的價值鏈，能針對客戶不同需求提供量身打造的一站式再生能源解決方案。

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中美晶表示，本次發行為中美矽晶第二次海外存託憑證發行，也標誌集團另一個重要里程碑。中美矽晶在獲得主管機關核准後準確地把握發行機會及市場窗口，並鎖定良好的發行條款。本次的發行規模訂在核准的範圍上限，獲得市場及投資人的熱烈迴響，在交易啟動後短時間內即已被投資人完全認足，更於數小時內獲得超額認購。這次的發行代表國際投資人對公司戰略及商業前景給予高度肯定及信任，中美矽晶未來也將持續鞏固既有競爭優勢並加速更多市場的探索，發揮中美矽晶在產業中發掘隱形冠軍的能力並且進一步擴大並完善集團的策略聯盟及各產業鏈的生態圈布局，創造更多的綜效並以更好的整體營運表現回報股東對公司的長期支持。