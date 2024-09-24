AI浪潮下　「台北數位應用博覽會暨跨境電商年會」助企業數位轉型

▲2024台北數位應用博覽會暨跨境電商年會10月3日登場。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導



隨著人工智慧(AI)技術的發展迅速，為幫助企業把握AI時代的新契機，台北市政府將於10月3日舉辦「2024台北數位應用博覽會暨跨境電商年會」，以「Digi Taipei X」為主題，匯聚來自數位轉型和跨境電商領域的專家與企業，為與會者提供AI技術的新趨勢與數位的多元應用解方。

本次博覽會由台北市進出口公會(IEAT)執行，不僅有多達10場以AI為主題的精彩講座，還展示6大數位應用領域，並有AI演算專區，讓企業得以一站式探索AI浪潮下的各種數位升級機會。

活動講座涵蓋從行銷到內部管理、從製造到跨境電商的各種應用場景，特別邀請了全球前2%頂尖科學家、台科大專任特聘教授盧希鵬，解析AI與行銷的底層邏輯，展示AI如何重新定義行銷策略。

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此外，全球最具影響力的女性時尚媒體赫斯特媒體將探討AI技術如何打造會員新服務模式，進而創造跨界新商業模式，為企業帶來突破性的成長機會。亞洲最大的設計電商平台Pinkoi創辦人顏君庭也將現身分享其AI廣告模型的實戰經驗，如何精準鎖定消費者需求，開創設計師的跨境商機。

在跨境電商領域，亞馬遜全球開店、阿里巴巴國際站、Newegg與CYBERBIZ等國際平台將揭示最新的AI技術與工具，幫助企業快速掌握運營技巧，提升競爭力。

AI工具的應用也將成為年會的一大亮點，專家將講解如何利用ChatGPT、Midjourney與Google Trend，協助企業快速挖掘市場商機並提升行銷效能。

另一場備受關注的由台智雲執行長周秉輝主講「探索AI企業如何迎接智能革命」，同時攜手AI新創團隊，共同展現AI應用實務領域，涵蓋智慧交通、問卷系統、自動化生成及智慧製造等，為企業帶來創新解方與商機

「2024台北數位應用博覽會暨跨境電商年會」將為參加者帶來最新的AI技術與數位應用，現場將集結超過30家業者，提供CRM、ERP、BI與AI工具等超過200個解決方案，全面助力企業在數位轉型與跨境電商的浪潮中掌握成功的關鍵。

此次活動免費開放，名額有限，歡迎各界踴躍報名：http://bit.ly/4dfhBN4