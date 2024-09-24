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因應ECFA中止　韌性供應鏈夥伴大會廣邀140位國外買主採購

▲外貿協會周秀隆副秘書長與印度塑膠協會IPI榮譽秘書長Kunal Kamdar簽屬合作協議。（圖／貿協提供）

▲外貿協會周秀隆副秘書長與印度塑膠協會IPI榮譽秘書長Kunal Kamdar簽屬合作備忘錄。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

今(24)日有來自28國的140位海外買主來台參加「韌性供應鏈夥伴大會」及「全球機械採購大會」，與300家我國供應商洽談700場次，熱鬧非凡。韌性供應鏈夥伴大會已經舉辦十餘年，今年特別因應中國大陸中止ECFA優惠關稅，經濟部國際貿易署與外貿協會特別要求外館加強邀請機械、石化及無人機買主來台。

此次採購自動化設備、零組件與精密加工解決方案的買主特別多，買主不僅關注產線的升級、生產效率的提高，也特別想探究我國的尖端生產設備，以應對愈來愈激烈的市場競爭。

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此外，CP值也是買主關切的要點。波蘭某塑膠食品容器龍頭廠商表示，2010年採購的台灣機台14年以來依然運作良好，今年在波蘭擴廠，於是刻意來台尋找新設備。

我國石化產業鏈完整，品質及高度客製化能力受國際買主青睞。這次來台的石化產品買主的採購品項則從基本原料PE、PP、PVC，到更高階的添加劑、塑化劑、成膜劑等特用化學品皆有。

▲全球機械採購大會買主洽談緊湊我商收穫豐碩。（圖／貿協提供）

▲全球機械採購大會買主洽談緊湊我商收穫豐碩。（圖／貿協提供）

石化原料業者表示，在「台北國際橡塑膠機械展」期間邀請買主來台採購原料，是非常好的加強綜效做法。巴西化學原料分銷商就告訴貿協工作人員，這次採購品項眾多，卻可以在一天之內與台化、國喬、台達化等業界翹楚洽談，效率極高。

印度塑膠協會(IPI)也組團來台採購，並與貿協簽署MOU，由貿協副秘書長周秀隆與印度塑膠協會(IPI)榮譽秘書長Kunal Kamdar共同簽署。印度是塑膠原料與石化的重要潛力市場，周秀隆表示今年貿協在孟買舉辦的石化拓銷團可以印證印度市場的能量。

此外，有7家買主來台採購無人機。巴西是重要農產品出口大國，此次由巴西全國農業精準公會(AbBraAP)主席與巴西最大農機與農業系統整商來台，洽談場次全滿，並已與我商約定體驗試飛。阿拉伯聯合大公國買主來台尋求非中國製造的無人機零部件，也有很大的收穫。

外貿協會中午也特別舉辦了交流餐會，共有國外買主、國內企業以及機械、塑膠製品、化學產業協會等250人參加。貿易署經濟參事鄭錦松致詞時表示，全球企業正面臨大環境的挑戰，感謝外國買主選擇與台灣供應商合作，貿易署也會持續邀請更多的買主來台，爭取更多商機。

現場有台灣文化特色的夾娃娃機，好奇的買主團團圍住夾娃娃機，爭相體驗誰的技巧和運氣最好，交流餐會為採購大會帶來更多愉快合作氛圍。

關鍵字： ECFA中止韌性供應鏈夥伴大會140位國外買主

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