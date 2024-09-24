科技廠資安新兵到　緯創小金雞全景10月下旬上櫃

▲全景軟體總經理楊文和、董事長楊瑞明。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

資安軟體服務商全景軟體（8272）將於10月下旬掛牌上櫃，公司主要有身分認證、科技金融、數位轉型、IoT等4大產品，包括9成銀行業者、30幾家政府機關、甚至台灣晶圓代工大廠及IC設計龍頭等大型企業都是其客戶，看好Q4營收會優於前3季。

總經理楊文和表示，公司主要有身分認證、科技金融、數位轉型、IoT等4大產品，其中身分認證及科技金融營收占比各約4成，身分認證未來成長性比較高，科技金融則趨於穩定，數位轉型約占15％；IoT這塊則是剛起步，但長遠來看成長性很高，也看好未來營收可大幅成長。

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楊文和指出，海外部分之前有到東南亞發展，近期開始往日本佈局，會是未來最主要的海外市場，主要是找當地的同業結盟，挑選專長是資安但可以與全景軟體互補的公司。

楊文和也提到，目前最大法人股東緯創（3231）持股近2成；公司2023 年成為首家通過政府零信任架構設備鑑別功能符合性驗證的資安廠商，可完整符合政府零信任架構的身分鑑別、設備鑑別及信任推斷3階段，至今已協助34家政府機關導入零信任架構，也是全台少數通過國家資通安全研究院「身分鑑別」 及「設備鑑別」2階段認證的軟體公司。