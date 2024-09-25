黃金創新高！銀樓掀「關門養老」潮　專家曝真正原因

記者黃翊婷／綜合報導

金價屢創新高，台銀黃金存摺24日上午9點25分創下每公克2725元新高價，國內銀樓金價每錢突破萬元，反而讓消費者不敢買進，甚至傳出已經悄悄出現銀樓倒閉潮。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示沒有倒閉潮，大多數決定結束營業的銀樓是因為老闆年紀大了，或是沒有接班人、顧客凋零。

▲金價飆漲，外界憂心引發銀樓倒閉潮。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

受到美中等國降息訊息激勵，國際金價持續衝破前波高點，台銀黃金存摺24日上午9點25分創下每公克2725元新高價。由於國際金價飆漲，國內銀樓黃金報價23日出現每錢10,540元的天價，引發各界關注，部分人士憂心金價太高，消費者反而不敢買進，進而導致銀樓紛紛倒閉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《中時新聞網》報導，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信認為，台灣沒有出現銀樓倒閉潮，大多數決定結束營業的銀樓都是因為老闆年紀大了，加上沒有接班人、顧客凋零，若已經存到養老金，又不想繼續顧店，乾脆就選擇退休。

另外，關於國內黃金市場的狀況，石文信認為，金價飆漲速度超過預期，受到央行限貸令影響，今年底到明年初是交屋旺季，不想斷頭的人、長輩或自存黃金的人可能會變現救房貸，預計未來1、2周內就會看到賣舊金潮。